Vom Kloster zur Beinahe-Markthalle: die Augsburger Dominikanerkirche

Plus Das bedeutende Kirchengebäude wurde im 16. Jahrhundert geweiht. Seitdem hat es eine bewegte Geschichte hinter sich, deren Ausgang offen ist.

Im Dezember 2012 wurde das Römische Museum in der Dominikanerkirche geschlossen. Die Begründung: "Der bauliche Zustand des Gebäudes weist massive Probleme auf.“ Mit der Wiedereröffnung sei frühestens im Oktober 2017 zu rechnen, hieß es damals nach einer eingehenden Untersuchung. Dieser Termin erwies sich rasch als zu optimistisch. Deshalb wurde die Toskanische Säulenhalle im Zeughaus zum Ersatzmuseum "Römerlager“ umfunktioniert. Zeitungsüberschriften wie "Römermuseum auf die lange Bank geschoben“ drückten bald die Realität aus. Die leer geräumte Dominikanerkirche ist seit 2013 Baustelle. Die Bodenplatte ist entfernt, die Grüfte darunter sind erforscht. Hinter einer Wiedereröffnung als Römisches Museum stehen allerdings große Fragezeichen.