vor 2 Min.

Vom Künstler zum Bio-Pionier: Er führt seit 40 Jahren "Mutter Erde" in Augsburg

Klaus Weiß führt seit 40 Jahren den Bio-Laden "Mutter Erde" in der Augsburger Altstadt. In der Zeit hat er den Wandel in dem Viertel hautnah miterlebt.

Von Ina Marks

Für ihn ist die Augsburger Altstadt eines der "schönsten Fleckchen Erde", wie er sagt. Klaus Weiß kennt die Gassen und Plätze unterhalb der Maximilianstraße seit Jahrzehnten. Er hat den Wandel dort miterlebt, doch sein Geschäft ist beständig geblieben. Im kleinen Bauerntanzgässchen, das den Vorderen mit dem Mittleren Lech verbindet, führt Weiß nun seit 40 Jahren sein "Mutter Erde". Es war einer der ersten Bio-Läden Augsburgs. Seitdem ist viel passiert. Der Ladeninhaber, den Stammkunden für seine Freundlichkeit und seinen spitzbübischen Humor schätzen, erzählt, wie sich die Menschen in der Altstadt verändert haben und warum er mit seinem Laden manchen ein gutes Gefühl gibt.

Eines der drei Dinge hat Klaus Weiß an der Kasse hinter dem kleinen Holztresen für seine Kundschaft immer parat: abgezähltes Wechselgeld während der Kunde noch in seinem Geldbeutel kramt, einen hintersinnigen Witz oder eines der kleinen Schokoladentäfelchen, die er gerne verschenkt, um den Alltag zu versüßen. Weiß will, dass sich seine Kundinnen und Kundinnen bei "Mutter Erde" wohlfühlen, er tut es schließlich auch. Seit 40 Jahren verkauft er mit Unterstützung seiner Frau Renate und einem kleinen Kernteam unterschiedlichste Bioprodukte, angefangen von Kosmetik über Säfte bis hin zu Nahrungsmitteln. Auch Frischwaren, wie Obst, Käse, Brot und Gemüse bietet er an. "Bei mir ist alles echt Bio, da gibt es auch keine gespritzten Nachbarprodukte", sagt Weiß. Wahrheit und Verlässlichkeit sind Eigenschaften, die für ihn wichtig sind.

