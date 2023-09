Augsburg

18:00 Uhr

Vom Langzeitarbeitslosen zum Traumjob: Thomas Dietz' inspirierende Geschichte

Plus Wer lange arbeitslos ist, findet oft nur schwer zurück in den Berufsalltag. Bei zwei Männern, die in einer Augsburger Pflegeeinrichtung arbeiten, hat es geklappt.

Thomas Dietz ist glücklich. Der 44-Jährige arbeitet in der Pflegeeinrichtung Pauline-Fischer-Haus der evangelischen Diakonissenanstalt (Diako) im Bereich Betreuung. Er kümmert sich um die Bewohner, unterstützt sie bei den Mahlzeiten, beschäftigt sie und sagt: "Es ist mein Traumjob, mit den Leuten zu arbeiten. Sie sind sehr ehrlich, das ist extrem schön." Dietz war viele Jahre arbeitslos und kann nun, dank eines geförderten Arbeitsverhältnisses, in dem Pflegeheim arbeiten. Das Augsburger Jobcenter unterstützt Langzeitarbeitslose wie ihn mit verschiedenen Programmen - mit dem Ziel, sie wieder in stabile Arbeitsverhältnisse zu bringen. Rund 2700 Menschen in der Stadt Augsburg gelten derzeit als Langzeitarbeitslose - wie kann der Weg zurück in den Beruf aussehen?

Eigentlich hat Thomas Dietz eine handwerkliche Ausbildung. Der Augsburger hatte nach der Schule eine Lehre zum Kälteanlagentechniker absolviert und in diesem Beruf auch gearbeitet. Später hat er sich um seine pflegebedürftige Mutter gekümmert - erst in Teil-, dann in Vollzeit. Den Sprung zurück in den Arbeitsalltag hat er danach nicht mehr geschafft. Vom Jobcenter erhielt er dann eine Anstellung über sogenannte Arbeitsgelegenheiten (AGH), auch unter dem Begriff Ein-Euro-Job bekannt, als Hausmeister. Das Augsburger Jobcenter plant, in diesem Jahr rund 300 Arbeitslose über Ein-Euro-Jobs zu fördern.

