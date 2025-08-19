Vom Show-Bären zum Bayern Tower: Schausteller erzählen vom Leben auf dem Volksfest

Noch hat der Augsburger Herbstplärrer nicht begonnen. Doch schon bevor am Freitagabend das erste Fass angezapft wird, herrscht auf dem Kleinen Exerzierplatz Hochbetrieb. Wohnwagen stehen neben Schausteller-Buden und Bierzelten, überall ist ein Hämmern und Klopfen zu hören. Auch Egon Kaiser ist dieser Tage im Stress: Ihm gehört der Bayern Tower, eine Art Kettenkarussell, in dem Besucher in 90 Metern einen besonderen Höhenflug erleben. Angefangen haben die Kaisers einst aber mit Volksfest-Attraktionen, die weitaus angsteinflößender waren.
