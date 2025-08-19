Icon Menü
Vom Show-Bären zum Bayern Tower: Schausteller erzählen vom Leben auf dem Volksfest

Am Freitag startet der Augsburger Herbstplärrer. Die Inhaber der Fahrgeschäfte sind seit Tagen mit dem Aufbau beschäftigt. Einige Familien sind seit Generationen im Geschäft.
Von Kristina Orth
    Egon Kaiser betreibt den Bayern Tower auf dem Plärrer-Gelände. Es handelt sich um ein Kettenkarussell in 90 Metern Höhe.
    Egon Kaiser betreibt den Bayern Tower auf dem Plärrer-Gelände. Es handelt sich um ein Kettenkarussell in 90 Metern Höhe. Foto: Markus Merk

    Noch hat der Augsburger Herbstplärrer nicht begonnen. Doch schon bevor am Freitagabend das erste Fass angezapft wird, herrscht auf dem Kleinen Exerzierplatz Hochbetrieb. Wohnwagen stehen neben Schausteller-Buden und Bierzelten, überall ist ein Hämmern und Klopfen zu hören. Auch Egon Kaiser ist dieser Tage im Stress: Ihm gehört der Bayern Tower, eine Art Kettenkarussell, in dem Besucher in 90 Metern einen besonderen Höhenflug erleben. Angefangen haben die Kaisers einst aber mit Volksfest-Attraktionen, die weitaus angsteinflößender waren.

