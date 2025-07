Vom Webber-Musical bis zum Singer-Songwriter Bosse: Endspurt auf der Freilichtbühne am Roten Tor

Noch zehnmal wird am Roten Tor die Geschichte der argentinischen Präsidentengattin Evita Peron erzählt. Berührend und in vielen wunderbaren Songs von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice erfahren die Zuschauer von der abenteuerlichen Geschichte der „Mutter der Nation“, allerdings auch vom Sumpf der Korruption und dem dramatischen Tod der „Heldin“. Übrigens mit drei fantastischen Hauptdarstellern und natürlich dem Hit „Don‘t Cry for Me, Argentina“. Die Vorstellung am Freitag, 18. Juli, ist bereits ausverkauft, auch für Samstag, 19. Juli, gibt es nur noch Restkarten, für alle anderen Termine bis 1. August kann man sich die Plätze noch aussuchen. Alle weiteren Informationen inklusive Tickets und dem Wettertelefon findet man unter staatstheater-augsburg.de

Freilichtbühne in Augsburg: Wer im August alles kommt

Nach einer kurzen Umbaupause in der malerischen Kulisse am Roten Tor übernimmt der Augsburger Stadtsommer die Regie. Und zwar am Freitag, 8. August, (Augsburger Friedensfest) mit Haindling. „Lang scho nimma g‘sehn“, wird Frontmann Hans-Jürgen Buchner ins Publikum rufen und gut 2000 Fans werden antworten. Allerdings ist das Konzert, das Hello Concert präsentiert, seit Monaten ausverkauft. Das gilt auch für die Spider Murphy Gang, die am Samstag, 9. August, nicht nur vom „Skandal im Sperrbezirk“ erzählt, sondern mit Geschichten ihrer über 40-jährigen Karriere unterhält. Auch hier ist ausverkauft. Für die „Schönste Zeit“, die Singer-Songwriter Bosse am Sonntag, 10. August, seinen Fans bereiten will, gibt es noch Karten. Gastgeber ist an diesem Abend die Musikkantine. Ebenfalls für den Auftritt von „Alex Christensen & Friends“, die am Dienstag, 12. August am Roten Tor mit einer „Classical 90‘s Dance Show“ an alte Zeiten erinnern wollen. Inklusive unvergessener Hits wie „What is Love“ oder „Rhythm is a Dancer“. Veranstalter ist Augsburg Marketing. Karten und alle Infos unter augsburger-stadtsommer.de/freilichtbühne

Im Gegensatz zu den Abenden mit dem Augsburger Staatstheater, die bei Regen nicht stattfinden, findet der Augsburger Stadtsommer bei jedem Wetter statt.