Von Bürostuhl bis Wasserstoffantrieb: Was Augsburger Firmen fürs Klima tun

Plus Immer mehr Betriebe machen sich auf den Weg zur Klimaneutralität. Doch noch gibt es finanzielle Hürden, die einem uneingeschränkten Engagement entgegenstehen.

Von Andrea Wenzel

Das Diedorfer Unternehmen Kühl ist seit 2010 in Augsburg aktiv, bezog 2020 den neu errichteten Standort im Lechhauser Industriegebiet und kümmert sich um die Entsorgung von Müll. Im Auftrag der Stadt Augsburg leert Kühl in Stadtteilen östlich des Lechs die gelben Tonnen. Der Standort in Lechhausen ist zu 80 Prozent energieautark, zuletzt schaffte das Unternehmen zudem zwei wasserstoffbetriebene Müllsammelfahrzeuge an - die ersten ihrer Art in der Stadt. Umweltschutz wird bei Kühl großgeschrieben, man sieht sich verpflichtet und möchte vorangehen. Doch wirtschaftlich sind die Bemühungen um eine nachhaltige Entwicklung teilweise eine Herausforderung. Das spürt man auch anderswo.

Rund 50 Prozent der CO 2 -Emissionen in der Stadt Augsburg verursacht die Wirtschaft (Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen). Auf dem Weg zur Klimaneutralität sind Unternehmen - egal, ob groß oder klein - demnach gefordert. Die Stadt und die Wirtschaftsförderung haben verschiedene Initiativen gestartet, um Unternehmen zu unterstützen. Einige haben sich auch schon auf den Weg gemacht. "Wir müssen anfangen, sonst wird das nichts", sagt auch Oliver Staffa, Prokurist bei Kühl. Sein Unternehmen hat zuletzt bei der Klimaschutzkonferenz der Regio Wirtschaft GmbH seine Bemühungen vorgestellt - wie andere Unternehmen auch. Die Palette reichte von Initiativen wie dem Jobticket, energetischen Baulösungen über den recycelten Bürostuhl bis eben hin zum wasserstoffbetriebenen Müllfahrzeug.

