Von Butzenbergle bis Zwingermauer: Christoph J. Haid erklärt die Straßennamen

Das bis heute gültige Prinzip der Hausnummerierung entlang der Straßen wurde von der nationalsozialistischen Stadtregierung im Jahr 1938 stadtweit eingeführt. Die seit 1781 praktizierte Litera-Adressierung war somit auch in der Innenstadt aufgehoben. Zahlreiche Straßen, die bislang noch keinen offiziellen Namen hatten, mussten nun eine amtliche Bezeichnung erhalten. Dabei übernahm man meistens gebräuchliche Straßennamen, die bis in das 14. Jahrhundert zurückgingen. „Die historische Bezeichnung wird amtlich festgesetzt“, heißt es vielfach in den Stadtratsprotokollen von 1938. Es fehlt allerdings eine Erläuterung der Namensherkunft.

Die Erklärungen zu diesen Straßennamen liefert Christoph J. (Jakob) Haid. Der Stadtarchivar, der von 1780 bis 1843 lebte, hatte sich intensiv mit den damaligen Straßennamen beschäftigt. Er veröffentlichte im Jahr 1833 sein 136-seitiges Werk „Historische Nachweise über die ursprüngliche Benennung aller Straßen, Plätze, etc. in der Kreis-Hauptstadt Augsburg“. Das „Augsburger Tagblatt“ schrieb in seiner Buchankündigung vom 21. April 1833: „Es wird gewiss für jeden Augsburger von Interesse, das Werk zu besitzen.“ Haid beschreibt die 262 gebräuchlichen Namen seiner Zeit von A wie Afragäßchen bis Z wie Zwingermauer. Manche dieser Bezeichnungen wurden anno 1938 nicht zu amtlichen Straßennamen wie Beim Dahinab am Galluskirchlein, wo der Reformator Martin Luther im Jahr 1518 aus der Stadt geflohen sein soll. Oder die Gassen existieren mittlerweile nicht mehr, wie das überbaute Mausgäßchen beim Jakobsplatz, wo einst die städtischen Mäuse- und Rattenfänger wohnten.

Das Mettlochgäßchen beim Rathausplatz verweist auf einen römischen Abwasserkanal

Aber zu den meisten, heute gültigen Innenstadt-Straßennamen bietet Haid eine Erklärung, zum Beispiel für die Grottenau. Diese Bezeichnung käme von den als Grotten bezeichneten Herbergen der Weinfuhrleute um den dortigen Weinmarkt des 15. Jahrhunderts. Der Saurengreinswinkel im Ulrichsviertel erinnere laut Haid an einen Bürger namens Hans Saurengrein, welcher hier im 14. Jahrhundert gelebt hatte. Und das Butzenbergle heißt eingedeutscht nach einem italienischen Kaufmann Honoratio Pozo, der im 16. Jahrhundert in dieser steilen Gasse nördlich der Dominikanerkirche mehrere Anwesen besaß.

Das Kettengäßchen in der südlichen Jakobervorstadt verweise laut Haid auf genervte Anwohner, die im 16. Jahrhundert ihre Gasse mit einer Kette für Pferdefuhrwerke gesperrt hatten. Die Hasengasse in der nördlichen Jakobervorstadt gehe auf eine im 16. Jahrhundert dort ansässige Familie Haas zurück. Weil die Straßen im heutigen Georgs- und Kreuzviertel aus der Vogelperspektive einem durchschnittenen Kreuz ähnlich sehen, etablierte sich die Bezeichnung Auf dem Kreuz. Ein geschickter Bader, also ein Arzt ohne Studium, namens Kaspar Fuchs soll im 16. Jahrhundert im Fuchswinkel nördlich vom Maria-Ward-Institut gewohnt und dieser Gasse seinen Namen gegeben haben. 3

Das Mettlochgäßchen beim Rathausplatz verweise wohl auf einen römischen Abwasserkanal. So hat Haid bis heute die Deutungshoheit über die historischen Augsburger Straßennamen. Kein Wunder, dass sein 136-seitiger Klassiker von 1833 zur häufigsten Quelle des Stadtlexikons wurde. Das bislang einzige Buch über die Augsburger Straßennamen ist schon lange nicht mehr erhältlich, aber online einsehbar wie beim bayerischen Kulturportal www.bavarikon.de.