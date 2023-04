Von der Dult bis zum Osterhasen im Zoo: Das ist über die Feiertage geboten

Dieses Wochenende starten die Dult und der Plärrer, auch Party- und Musikfans kommen auf ihre Kosten. Was in Augsburg alles los ist, zeigt unsere Übersicht.

Hurra, es sind Ferien. Die Dult (8. bis 23. April) mit Zuckerwatte, kleinem Karussell und Gewürzen startet am Samstag, der Augsburger Frühjahrsplärrer (9. bis 23. April) mit großem Karussell, viel Bier, Zelten und Wurfbuden ab Sonntag. Wer am Osterwochenende davon abgesehen etwas erleben will, kann dem Osterhasen begegnen, in die Tiefen des Kosmos eintauchen oder, oder, oder. Ein Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Ab Karfreitag ist „Osterhasenhausen“ mit Kaninchen und Küken in der Tropenhalle des Zoos aufgebaut. Am Karsamstag gibt es zwischen 11.30 und 15.30 Uhr eine Station zum Thema Tierkinder. Wer am Ostersonntag zwischen 11 und 17 Uhr Mr. Schoko-Bon im Zoo trifft, bekommt eine Osterüberraschung. Beim Kinderschminken kann man sich am Karsamstag und Ostersonntag in Schmetterlinge, Tiger und Löwen verwandeln. Und am Ostersonntag und Ostermontag werden bunte Ostereier an die Kinder verteilt. (www.zoo-augsburg.de)

Drei internationale Gigs steuern am Samstag, 20 Uhr, die Kresslesmühle bei einer „Ambient Night“ an: Hellenica, Claus Poulsen und Thisquietarmy. (Infos unter kresslesmuehle.de)

Im Augsburger Märchenzelt ist eine traurige Prinzessin zu Gast

Ostermärchen und Geschichten stehen im Märchenzelt am Samstag auf dem Programm, am Sonntag gibt sich die Prinzessin, die nicht lachen wollte, an der Sommestraße die Ehre. (Infos unter www.maerchenzelt.de)

Im Botanischen Garten im Siebentischwald lädt Christa Konnertz am Samstag (14.30 bis 16 Uhr) zum literarischen Spaziergang ein - mit Gedichten über das Alter entlang besonderer Bäume.

Das Planetarium im Naturmuseum hat täglich unterschiedliche Programme. Wie „In der Tiefe des Kosmos“ oder „Der kleine Major Tom“. (Alle Infos unter www.s-planetarium.de)

Nix für Kinder ist „Queer Clubbing“ am Sonntag in der Kantine am Kö. Geht ja auch erst um 23 Uhr los, und da sind die Kleinen (hoffentlich) schon im Bett. (musikkantine.de)

„Jeder Song ein Brett“, behaupten Schreyner, die am Sonntag ab 20 Uhr, im Spectrum an der Ulmer Straße „sägen“. (spectrum-club.de)

Auch im Schaezlerpalais schaut der Osterhase vorbei

Ostern im Schaezlerpalais steht am Sonntag von 11 bis 16 Uhr auf dem Programm. Der Osterhase kommt in den Rokokogarten an der Maximilianstraße. Man kann basteln, wenn das Wetter mitmacht im Garten Croquet, Boccia und andere Spiele ausprobieren (www.tschamp.augsburg.de). Und während die Kleinen spielen, können die Erwachsenen im Museum an der Maximilianstraße die vor Kurzem eröffnete Ausstellung „Barocke Bildwelten“ bewundern - oder sich im Grafischen Kabinett des Museums über die „Freundschaft von Caspar Neher und Bertolt Brecht“ informieren. (Öffnungszeiten unter kmaugsburg.de)

Am Ostermontag könnte man den Bahnpark im Hochfeld ansteuern. Ab 11 Uhr lädt die eher versteckte Location unter dem Motto „Abfahrauftrag Hochfeld“ zu Musik und Diskussionen an die Firnhaberstraße 22c ein. Der Eintritt ist frei.

Auch das Staatstheater punktet an Ostern mit viel Programm. Allerdings ist die Ballettgala am Sonntag und Montag bis auf insgesamt zwölf Einzelplätze an zwei Abenden ausverkauft, Stand Mittwochmittag. Dafür gibt es am Dienstag eine Ferienaktion mit „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“.

Langweilig dürfte es niemand werden, dabei war dies nur eine kleine Auswahl an Möglichkeiten. Wir wünschen frohes Ostereiersuchen und vor allem etwas höhere Temperaturen, damit man endlich die schicken Sonnenbrillen ausführen kann.