Von der Stadt zum Stadtteil: Ein bisschen wehmütig ist Haunstetten immer noch

Plus Dennoch herrschte im eingemeindeten Stadtteil auf dem Festabend gute Stimmung. Immerhin hatte Augsburg 1972 alle Verpflichtungen aus dem Beitrittsvertrag erfüllt.

Widerstand war damals angesagt in Bayern. Wie in vielen Gemeinden demonstrierten auch die Haunstetter, schrieben Eingaben, reichten Verwaltungs- und Verfassungsklagen ein, protestierten. Doch der Verlust des Stadtrechts war beschlossene Sache. Wie Elfriede Ohrnberger vom Vorstand des Haunstetter Kulturkreises berichtet, wurden kurz vor dem 1. Juli 1972 die Akten aus dem Haunstetter Rathaus geholt, die letzten sechs Trauungen gehalten, das Ende besiegelt. Haunstetten wurde Teil von Augsburg.