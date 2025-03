Von Gold und Edelsteinen: Auch mit 90 ist er noch als Goldschmied aktiv

Konzentriert sitzt Hermann Jaufmann in seiner Werkstatt und bearbeitet auf einer weichen Unterlage mit einer Art Hammer und Meißel eine kleine Metallplatte. Dabei führt er die Hand ruhig und präzise und verleiht dem Metall eine Verzierung. Man nennt diese Technik Ziselieren und Hermann Jaufmann beherrscht sie perfekt. Kein Wunder: Seit mehr als 70 Jahren ist der heute 90-Jährige als Goldschmied aktiv. Bis 2000 führt er erfolgreich sein Geschäft am Rathausplatz direkt unter dem Perlachturm. Als er vor 25 Jahren in Rente geht, richtet er sich im Keller seines Hauses eine kleine Werkstatt ein. Denn seine Freude am Gestalten und Schöpfen ist mit dem Renteneintritt nicht versiegt. Im Gegenteil: „Das Goldschmiedehandwerk prägt mein Leben“, sagt Jaufmann.

