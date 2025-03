Über die Jakobervorstadt hinweg geht der Blick auf Augsburg

Das Studierendenwohnheim an der Ulrichsbrücke wird modernisiert. Im Herbst 2026 kehren die Studenten zurück. Das Hochhaus ist ein markantes Gebäude in der Jakobervorstadt. 60 Meter ist es hoch. In der 20. Etage befindet sich die Dachterrasse. Von hier oben hat man einen imposanten Blick in alle Himmelsrichtungen. Beeindruckend ist das Wolkenspiel an einem späten Nachmittag. Über die Dächer des Modeparks Röther (im Vordergrund) sieht man auf Augsburg. Imposant.

