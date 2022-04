Von Putin bis zu Schlaglöchern in Straßen: Das beschäftigt die Lechhauser

Rund 150 Gäste nutzen in Lechhausen die Gelegenheit, mit Augsburgs Stadtspitze ins Gespräch zu kommen. Dabei ging es nicht nur um Themen vor der eigenen Haustür.

Der offizielle Teil des Stadtteilgesprächs in Lechhausen begann bei einem 1:0 und endete bei einem 2:1. Um die FCA-Fans unter den gut 150 Gästen im Alevitischen Kulturzentrum auf dem Laufenden zu halten, verkündete Oberbürgermeisterin Eva Weber den Spielstand der Heimpartie gegen Mainz. Ansonsten blieben die Ereignisse in der WWK-Arena am Mittwochabend in dem großen Veranstaltungssaal an der Bozener Straße außen vor. Im Gespräch mit der Stadtspitze und Vertretern ihrer Tochtergesellschaften brachten die Bürgerinnen und Bürger aus Lechhausen, Hochzoll, der Firnhaberau und der Hammerschmiede viele andere Anliegen, Sorgen und Wünsche an - angefangen beim Ukraine-Krieg über stadtweite Themen bis hin zu Angelegenheiten direkt vor ihrer Haustür. Anders als bei der Verkündigung des FCA-Sieges lösten die Antworten nicht immer Jubel aus.

Stadtteilgespräch: Preissteigerungen bei der Energie sind zu befürchten

Im Gegensatz zum ersten Stadtteilgespräch in Kriegshaber, bei dem die Besucher über die zu behandelnden Themen abstimmten, gab es im Nordosten von Anfang an "freie Fahrt". Und so ging es gleich mit der Sorge los, im kommenden Winter in einer kalten Wohnung sitzen zu müssen, wenn Putin den Gashahn abdrehen sollte. Stadtwerke-Geschäftsführer Alfred Müllner sieht die Versorgung prinzipiell nicht gefährdet, es sei allerdings mit Preissteigerungen zu rechnen. "Das werden wir alle spüren." Als aus Hochzoll das Anliegen geäußert wurde, auch ans Fernwärmenetz angeschlossen zu werden, ermunterte der SWA-Vertreter Interessierte, den Bedarf zu artikulieren. Die Umstellung könnte durch den Krieg beschleunigt werden, sagte er.

Die Stadtwerke sind auch für den Nahverkehr zuständig. Hier sahen sie sich mit einem ganzen Paket an Wünschen konfrontiert: Die Einführung eines 365-Euro-Jahrestickets, die Rückkehr zum Fünf-Minuten-Takt und die Wiedereinführung eines günstigen Abos, das bereits ab 8 Uhr morgens gilt. Geschäftsführer Walter Casazza verwies auf die geplanten Neun-Euro-Monatstickets, die eine Möglichkeit seien, wieder mehr Menschen für den öffentlichen Personennahverkehr zu gewinnen, was wiederum eine Voraussetzung für einen dichteren Takt wäre. Eva Weber hält das Neun-Euro-Ticket, das es für maximal drei Monate geben soll, allerdings für ein "Strohfeuer" und erteilte dem 365-Euro-Ticket eine Absage, sollte der Bund nicht zu einer größeren finanziellen Unterstützung bereit sein: "München und Nürnberg haben es versucht und wieder zurückgenommen." Den Wunsch nach weiteren Buslinien, (nicht nur) im Augsburger Nordosten, wird sich wohl auch nicht erfüllen. Anstatt dessen planen die Stadtwerke laut Casazza, den Rufdienst Swaxi weiterzuentwickeln.

Bei Augsburgs Straßen gibt es einen Sanierungsstau

Wer statt auf den Bus lieber aufs Fahrrad setzt, hat es nicht immer leicht. Marianne Hinterbrandner aus Lechhausen etwa beklagte den schlechten Zustand vor allem der Nebenstraßen: "Da braucht man ein dickes Polster, um ohne blaue Flecken nach Hause zu kommen." Baureferent Gerd Merkle gab zu, dass es bei den Augsburger Straßen - ebenso wie bei Schulen und Sportstätten - einen erheblichen Sanierungsstau gebe, den man nur Stück für Stück abarbeiten könne. Für die Hochzoller hatte Merkle die gute Nachricht parat, dass die desolate Karwendelstraße in den nächsten Jahren instandgesetzt werden solle. Dafür seien im städtischen Haushalt bis 2025 rund sechs Millionen Euro vorgesehen.

Dass die Bürgerinnen und Bürger Gegebenheiten vor der eigenen Haustür mit denen in anderen Stadtteilen vergleichen, zeigte sich beim Thema Spielplätze. "Wenn ich mir den Westpark (ehemalige Kasernenareal in Pfersee und Kriegshaber, Anm. der Redaktion) anschaue, ist das für Lechhausen eher madig", so eine Wortmeldung. OB Weber hob hier den Spielplatz im Flößerpark als vorbildlich hervor, und Umweltreferent Reiner Erben kündigte den Neubau einer Anlage in der Straße "Im Eigenen Heim" an. Gleichzeitig stünden aber auch teure Instandsetzungen an, so etwa die Generalsanierung des Spielplatzes im Bereich Neuburger/Brunnenstraße für rund eine halbe Million Euro.

Neben Möglichkeiten zum Austoben sind Bildungs- und Betreuungsangebote ein großes Thema. Maria Marberger, die Leiterin der Kita St. Elisabeth in Lechhausen, prognostizierte ein "Fiasko" speziell im Bereich der Horte. Bildungsbürgermeisterin Martina Wild ist sich bewusst, dass es im Stadtteil bei der Schulkinderbetreuung einen großen Bedarf gebe. Auch deshalb sei in der Brixener Straße ein Zentralhort eingerichtet worden. Dieser bietet 100 Plätze.

Wann bekommt Lechhausen eine Realschule?

Seit Langem steht auch eine Realschule auf der Wunschliste des rund 37.000 Einwohner großen Lechhausens. Ein Bürger befürchtet hier "Verzögerungen" und "einen Baubeginn nicht vor 2029". Einen Zeitplan für das Vorhaben nannte Wild nicht. Sie verwies jedoch auf einen einstimmigen Stadtratsbeschluss im Februar, auf einem stadteigenen Grundstück an der Hans-Böckler-Straße den Bau zu verwirklichen und dafür Gespräche mit dem Freistaat aufzunehmen.

Schneller als die Schule wird in der Nähe am Kreuzungspunkt Schillstraße/Hans-Böckler-Straße eine neue Bushaltestelle entstehen, die die Linien 22 (Firnhaberau-Hauptbahnhof) und 44 (Hammerschmiede-Königsplatz) verknüpft und damit bessere Verbindungen für die Fahrgäste aus diesen Stadtteilen schafft. Baureferent Merkle rechnet mit einer Realisierung des Vorhabens im kommenden Jahr.

Das nächste Stadtteilgespräch für Göggingen, Inningen und Bergheim steht am Mittwoch, 11. Mai, in der Aula des Gymnasiums Maria Stern auf dem Programm. Ab 18 Uhr sind Tischgespräche mit Eva Weber und ihrem Team möglich, um 19 Uhr beginnt die allgemeine Diskussions- und Fragerunde.