Von "Scheiß" bis "Wäre gut": Das halten Augsburger vom "Siesta"-Vorschlag

Unter dem Eindruck der sommerlichen Hitzewelle schlagen Ärzte eine verlängerte Mittagspause auch in Deutschland vor. Was denken die Menschen in Augsburg darüber?

Südländisches Flair in Augsburg? Zumindest in puncto Temperatur keine Ausnahme mehr. Regelmäßig klettern die Temperaturen in diesem Sommer über die 30-Grad-Marke – und erschweren so die Arbeit vieler Augsburgerinnen und Augsburger. Amtsärzte fordern deshalb, was in südlichen Ländern längst etabliert ist: Siesta für alle! Und in Augsburg? Ist nicht jeder von der Idee längerer Mittagspausen überzeugt.

Auf Baustellen scheint zum Thema Siesta eine Meinung klar vorzuherrschen: "Ist 'n Scheiß!", sagt ein junger Bauarbeiter, seine Kollegen nicken. "Wenn ich drei Stunden Pause mache, hab' ich danach doch keine Lust mehr weiterzuarbeiten." Familienfreundlich sei das Ganze auch nicht, vor allem mit kleinen Kindern. "Klar ist das in der Hitze anstrengend, gerade wenn man mit 180 Grad heißem Asphalt arbeiten muss. Aber da fange ich lieber früher an und gehe früher nach Hause, als drei Stunden lang herumzusitzen."

Längere Mittagspause durch Siesta-Regel? Augsburger sind gespalten

Anders sieht das Agnes, die im Il Gabbiano als Kellnerin arbeitet. Sie kommt ursprünglich aus der Karibik, wohnt aber bereits seit 32 Jahren in Augsburg. In ihrer Heimat ist eine Siesta völlig normal. Sie fände eine solche Regelung in Deutschland ebenfalls gut, sagt sie. Wenn es abends sowieso länger hell bleibe, sei es auch kein Problem, später Feierabend zu machen. In der Gastronomie sei das jedoch nicht umsetzbar: "Die letzten zwei Wochen waren zwar manchmal hart, aber wir können ja nicht in der Zeit zumachen, in der die Leute essen möchten. Dafür müssten die Deutschen erst einmal ihre Gewohnheiten umstellen", scherzt sie, "und nicht schon um halb 5 zum Abendessen kommen."

Manuela ist Postbotin und stellt sich die Umsetzung einer Siesta-Regelung auch in ihrem Berufsfeld schwierig vor. "Die Leute wollen ihre Post nicht erst am Abend bekommen", gibt sie zu bedenken. Viele Geschäfte hätten da zum Teil auch gar nicht mehr geöffnet, um die Post abgeben zu können. Zudem empfindet sie eine verlängerte Mittagspause nicht unbedingt als notwendig: "Die Hitze strengt schon an und alles geht langsamer, aber das sind ja nur ein paar einzelne Tage."

Hitze macht vielen Arbeitnehmern zu schaffen

In Handwerksberufen sei eine verlängerte Mittagspause ebenfalls kaum umsetzbar, sagt der Maler Stefan Schwugier. "Die Arbeitgeber und die Kunden müssten mitmachen, das sehe ich eher schwierig." Dabei sei sein Beruf bei Hitze sehr anstrengend, denn in den Wohnungen heize es sich extrem auf. Deshalb hätte der 62-Jährige gegen eine Siesta nicht viel einzuwenden: "Für mich in meinem Alter wäre das gut", sagt er, "aber hätten Sie mich vor fünf Jahren gefragt, hätte ich etwas anderes gesagt. Wenn man so spät nach Hause kommt, kann man nicht mehr viel unternehmen."

Und wie sehen das die Jüngeren? Als Jonas (22) das erste Mal davon hörte, habe er die Idee noch ganz cool gefunden, sagt er. "Dann habe ich in einem Artikel gelesen, dass Arbeitnehmer in Spanien, die in klimatisierten Büros arbeiten, eine Siesta eigentlich gar nicht brauchen. Trotzdem müssen sie die Zeit irgendwie rumkriegen und kommen dann auch noch später nach Hause", erzählt der Student. Julia (21) arbeitet als Krankenschwester und sieht im klimatisierten Krankenhaus keine Notwendigkeit für eine verlängerte Mittagspause. Marco (23) ist ebenfalls Student und steht der Idee offener gegenüber: "Auf diese Weise könnte man auf jeden Fall effektiver arbeiten."