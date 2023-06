Augsburg

Von wegen nasskalt: Was die Wetterdaten über das Frühjahr in Augsburg sagen

Das schöne Wetter der vergangenen Tage zog viele Menschen an den Lech. Insgesamt war das Frühjahr in Augsburg im Durchschnitt weder zu nass noch zu kalt.

Plus Endlich schön – das denken sich viele, nach einem scheinbar nasskalten Frühling 2023 in Augsburg. Doch die Wetterdaten widersprechen dem Gefühl.

Von Jörg Heinzle

Die vergangenen Tage waren so, wie viele sich das Wetter wünschen. Sonnig, warm, trocken: Ideal, um in den Biergarten oder ins Freibad zu gehen. "Endlich", lautet der Kommentar vieler – nach einem scheinbar zu nassen und zu kalten Frühjahr. Doch war das Frühlingswetter in Augsburg wirklich ungewöhnlich nasskalt? Die Daten des Deutschen Wetterdienstes widersprechen dem Gefühl. Denn in der Summe war das Frühjahr – wieder mal – deutlich zu warm. Und sogar minimal zu trocken. Wie kann das sein?

Meteorologisch dauert das Frühjahr vom 1. März bis zum 31. Mai. Die Durchschnittstemperatur für diesen Zeitraum lag in Augsburg in diesem Jahr bei 8,9 Grad Celsius. Das sind laut dem Wetterdienstleister Wetterkontor 1,2 Grad mehr als im Mittel der Jahre 1961 bis 1990. Dass sich das Frühjahr kalt angefühlt hat, könnte daran liegen, dass es tatsächlich längere kühle Phasen gab. Auf einen deutlich zu warmen März (+2,4 Grad Abweichung) folgte nämlich ein eher kühler April (-0,2 Grad). Mitte Mai gab es ebenfalls eine längere, relativ kühle Phase. Am Ende liegt aber auch der Mai 2023 vor allem dank des warmen Finales immerhin ein Grad über dem langjährigen Mittel.

