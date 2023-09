Augsburg

11:34 Uhr

Von wegen tote Sprache: Ein 60-Jähriger erklärt Augsburg auf Latein

Plus Der ehemaliger Lateinlehrer Maximilian Schön hält die Sprache mit Stadtführungen lebendig, dabei war er einst in diesem Fach selbst nicht gut.

Von Michael Eichhammer Artikel anhören Shape

Am Maria Stern Gymnasium in Augsburg unterrichtet Maximilian Schön zwar nicht mehr als Latein-Lehrer, doch mit seinem Latein ist er noch lange nicht am Ende. Regelmäßig bietet der 60-Jährige Führungen zu Themen wie der Augsburger Stadtbefestigung und der Wasserführung an. Die Besonderheit: Maximilian Schön erklärt alles Wissenswerte ausschließlich in lateinischer Sprache. So spricht er nicht etwa vom Roten Tor, sondern von der Porta Rupra und das Vogeltor nennt er Porta Avium. Die Augsburger Puppenkiste übersetzt der Stadtführer mit „theatrum neurospasticum“. Von den Trinkwasserbrunnen könne man in Ermangelung von Bechern auch „manibus“ trinken, sagt er der Gruppe und zeigt das Gesagte vor dem venezianischen Muschelbrunnen ergänzend pantomimisch. Doch warum bringt er sich so sehr für Latein ein?

An einem Samstag ist Maximilian Schön mal wieder mit einer Gruppe in der Stadt unterwegs. Anspruchsvoll wird es, als er die ohnehin komplexe Technik der Wassertürme am Roten Tor in lateinischer Sprache erklärt. Manchen Teilnehmern sieht man in diesem Moment an, dass sie nur Bahnhof verstehen - beziehungsweise Wasserrad (rota aquaria) oder Schwingbaum (trabs oscillans). „Das ist die komplizierteste Stelle der Führung“, verspricht Maximilian Schön den Zuhörern beruhigend. Zu diesen gehören an diesem Samstag Norbert Rehm und seine Frau Diethild. „Auf Schautafeln zu Sehenswürdigkeiten steht oft etwas auf Latein, dafür reicht mein Schullatein in der Regel noch aus“, erzählt der 84-Jährige.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen