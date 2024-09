Von wegen „überversorgt“: Augsburgs Arzt-Problem verschärft sich

Die Frau am Telefon lacht kurz und bittet dann um Entschuldigung. „Zeitnah“ habe man schon lange keinen Termin mehr vergeben können, sagt die Mitarbeiterin einer Augsburger Orthopädie-Praxis, da könne man trotz akuter Rückenbeschwerden nicht viel machen. Man sei „rappelvoll“, drei bis vier Wochen werde es auf jeden Fall dauern. In den meisten anderen Praxen ist die Situation kaum eine andere – dabei gilt Augsburg im Bereich Orthopädie noch als gut aufgestellt. Bei anderen Fachärzten kann es bis zu einem Termin deutlich länger dauern. Und das wird sich in absehbarer Zeit nicht bessern. Im Gegenteil.

Max Kramer