Warum es vor 70 Jahren Riesenkrach wegen der Tram nach Göggingen gab

Die Augsburger wollten vor 70 Jahren die Tram an der Stadtgrenze enden lassen. Der Gögginger Marktgemeinderat schoss dagegen.

Vor 70 Jahren – es war im Frühjahr des Jahres 1953 – gab es einen Riesenkrach im nachbarlichen Verhältnis zwischen dem damals noch selbstständigen Göggingen und der großen Frau Nachbarin. Empörung war angesagt über ein im Grunde genommen gar nicht so schlimmes Ansinnen der Augsburger. Letztere – in der Person des Stadtwerke-Chefs Hans Mausch – hatten sich eine besondere Straßenbahn-Linienvariante ausgeguckt: Zunächst sollte die lästige Hin- und Her-Bummelei über die Kreuzung am unteren Klausenberg – diese war wegen des Zugwagenwechsels an der damaligen Endhaltestelle geboten – endlich der Vergangenheit angehören. Dieser Endpunkt bestand dort schon seit 1881, als man mit der Pferdebahn begann. Doch die Pläne der Großstadt stiegen in der kleineren Nachbarin auf immensen Widerstand.

Doch die zunehmende Motorisierung ab den Fünfzigerjahren ließ eine solche Lösung nicht mehr zu. Und als Ersatz böte sich – so dachte man im Augsburger Rathaus recht praktisch – eine Schienenschleife durch den naheliegenden Rathauspark geradezu an. Im Übrigen – argumentierten die Augsburger forsch – könne es nicht so sein, dass ihre Verkehrsbetriebe nur die schlimmen Lasten zu tragen hätten, während die Gögginger sich unberechtigterweise in den Vorteilen sonnen. Und wenn die Leute von der Singold nicht nach der Augsburger Pfeife tanzen würden, könnte man ja auch die Straßenbahn am Burgfrieden – der Gemeindegrenze zu Göggingen – abrupt enden lassen. So scharf hätten sie aber lieber nicht argumentieren sollen.

Tramstreit: Der Augsburger Stadtwerkechef geriet in die Schusslinie

Hans Mausch geriet voll in die Schusslinie von Bürgermeister Otto Miehle und dessen Marktgemeinderat. Der Gemeindechef wies in einer eiligst einberufenen Sondersitzung des hohen Rates empört darauf hin, dass sich die Gögginger gegenüber Augsburg immer fair und kollegial verhalten hätten. So beispielsweise beim Bau des Rosenaustadions, das die Augsburger in Unkenntnis der eigenen Stadtgrenze teilweise auf Gögginger Flur gesetzt hätten. Deshalb erwarte man auch im vorliegenden Falle gefälligst mehr Rücksichtnahme! Der schon von den Fuggern konzipierte Park im Herzen des Ortes sei für die Stadtwerke "off limits". Das historische und grüne Denkmal müsse bleiben, wie es ist! Der Herr Bürgermeister richtete ein geharnischtes Protestschreiben an seinen Augsburger Kollegen Klaus Müller.

Und da diesem nichts lieber war, als der Frieden mit den aufmüpfigen Göggingern, kam es, wie es kommen musste: Die Schleife durch den Park an der Butzstraße wurde nicht realisiert. Im Jahre 1958 – bis dahin wurde in dieser Sache noch viel Papier zwischen den beiden Rathäusern transportiert – gelang es dann endlich, Nägel mit Köpfen zu konzipieren. Die heutige Verbindung durch die Hessingstraße wurde geschaffen. Ein wenig Widerstand seitens der Klinikoberen regte sich zwar auch. Doch Hans Mausch setzte sich durch. Er wird sich darüber besonders gefreut haben. Denn als Gögginger Urgewächs – er wohnte gleich nebenan in der Landgerichtsstraße – war es ihm natürlich besonders recht, dass der Zankapfel vom kommunalen Tisch genommen werden konnte.

