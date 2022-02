Augsburg

vor 25 Min.

Augsburgs Wirte spüren die Corona-Not – und machen Druck auf die Politik

Plus Bundesweit haben Gastronomen auf ihre durch Corona angespannte Situation aufmerksam gemacht. Sie haben klare Forderungen. Augsburger Wirte sehen die Lage mit Sorge.

Von Fridtjof Atterdal

Die Gastronomie gehört zu den großen Verlierern der Corona-Pandemie. Auch wenn nun weitere Lockerungen abzusehen sind, weiß niemand, wie sich die Lage in den kommenden Monaten entwickeln wird. Vor der Konferenz der Ministerpräsidenten am Mittwoch haben deshalb bundesweit Gastwirtinnen und Gastwirte auf ihre Situation aufmerksam gemacht und Forderungen an die Politik formuliert. In Augsburg schilderten Kenner der Branche ihre Erfahrungen mit zwei Jahren Pandemie und berichteten, warum sie große Sorgen vor der Zukunft haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen