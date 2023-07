Augsburg

Herbstplärrer: Im Binswanger-Zelt nur noch Reservierungen mit Gutscheinen

Party im Binswanger-Zelt: Wer dort reservieren will, muss jetzt vorab Verzehrgutscheine kaufen.

Plus Die Wirte auf dem Augsburger Plärrer reagieren darauf, dass reservierte Tische oft leer bleiben. Die beiden Festzelte haben dafür aber unterschiedliche Lösungen.

Auf dem Münchner Oktoberfest ist es schon lange üblich, auf dem Augsburger Plärrer hält die Vorgehensweise nun auch Einzug. Wer im Binswanger-Zelt für den Herbstplärrer reservieren will, muss pro Tisch jetzt Gutscheine im Wert von 240 Euro abnehmen. Das hat verschiedene Gründe, erklärt Festwirt Thomas Kempter. Und auch das Schallerzelt erhebt eine Gebühr, wenn auch mit einem anderen Konzept.

Die Hülle des Binswanger-Zelts steht bereits auf dem Plärrergelände. Derzeit wird im Inneren am Boden gearbeitet. Das Zelt muss aufgestellt und der Boden gelegt sein, bevor sich das Team um Festwirt Kempter um das Friedberger Volksfest kümmert, das vom 4. bis 13. August stattfindet. Seit vergangenem Jahr stemmt das Team dort den Bierzeltbetrieb, bevor es am Herbstplärrer ans Werk geht. Der findet in diesem Jahr vom 25. August bis zum 10. September statt. Dazwischen wären nicht einmal ganze zwei Wochen Zeit – deshalb müsse nun schon ein Teil der Arbeit erledigt werden.

