Vor der Schließung: Im Juli ist der Eintritt in den Goldenen Saal gratis

Im Juli sollen Augsburger und Touristen nochmal Abschied vom Rathaus nehmen können, bevor es für eineinhalb Jahre geschlossen wird.

Augsburger und Gäste sollen den ganzen Juli über Gratis-Eintritt in den Goldenen Saal bekommen. Hintergrund ist, dass das Rathaus ab August für rund eineinhalb Jahre geschlossen sein wird, weil dann der Obere Fletz des Rathauses saniert werden muss. Unter anderem ist in der Decke dort Asbest verbaut, was eine komplette Sperrung nötig macht.

Weil die Schließung des Augsburger Wahrzeichens einen Einschnitt darstellt, sollen insbesondere die Augsburger noch einmal Gelegenheit haben, den Goldenen Saal kostenfrei besuchen zu können, so die Stadtverwaltung. Nachdem eine Bevorzugung Einheimischer rechtlich problematisch wäre, kommen auch Touristen in den Genuss des Gratis-Eintritts. Der Eintrittspreis für einen Erwachsenen liegt bei 2,50 Euro. Der Stadtrat soll über den Vorschlag am Donnerstag abstimmen.

Der Goldene Saal gilt als das Herzstück des Rathauses. 1944 wurde er im Bombenhagel komplett zerstört. Im Zuge des Wiederaufbau des Rathauses wurde er in stark vereinfachter Form hergestellt, 1996 wurde er nach langjährigen Arbeiten in restaurierter Form eröffnet. (skro)