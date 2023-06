Vorbereitungen für die Sommernächte: Stellplätze für Räder fallen bald weg

Die Stadt Augsburg wird die Fahrradständer in der Maxstraße für die Sommernächte entfernen. Wer dort jetzt noch ein Rad stehen hat, sollte sich besser beeilen.

Wer sein Fahrrad in der Augsburger Innenstadt abstellt, muss sich vorübergehend umstellen. Die großen Fahrradständer in der Maximilianstraße werden vorübergehend entfernt. Dieses Vorgehen hängt mit den Augsburger Sommernächten zusammen. Das Stadtfest startet am Donnerstag, 29. Juni. Ab Montag beginnt der Aufbau in der Festzone. Die Sitzbänke sind bereits weg.

Noch sind an den Ständern zahlreiche Räder befestigt. Augsburg Marketing als Veranstalter der Sommernächte informiert vor Ort, dass Unannehmlichkeiten drohen könnten. Denn ab Sonntag, 25. Juni, sollen an Ständern in der Festzone keine Räder mehr stehen. Tun sie es doch, werden die Räder entfernt. In diesem Fall würde die Polizei anrücken, heißt es: "Räder, die im Weg stehen, muss die Polizei leider entfernen."

Anfang Juli kehren die Fahrradständer in der Maxstraße dann wieder zurück

Die Parkmöglichkeiten in der Festzone für Räder sind bis Sonntag, 2. Juli, nicht gegeben. Als Alternative dient der Königsplatz. Er ist in diesem Jahr erstmals der große Abstellplatz für Räder. Auch außerhalb der Festzone gibt es Abstellmöglichkeiten für Fahrräder.

