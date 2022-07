Vorfall am Bahnhof: Augsburger ortet sein gestohlenes Tablet

Eine Frau lässt am Münchner Hauptbahnhof versehentlich den Rucksack stehen, darin ist das Tablet ihres Mannes. Der Rucksack wird gestohlen. Wie der Fall aufgeklärt wird.

Videoüberwachung und die Ortung eines Tablets haben zur Aufklärung eines Diebstahls geführt. Dieser geschah am vergangenen Sonntag gegen acht Uhr am Münchner Hauptbahnhof auf Gleis 16. Wie die Bundespolizei jetzt berichtet, stiegen eine 43 Jahre alte Frau und ihre zwölfjährige Tochter an jenem Morgen in einen Zug. Dabei vergaß die Mutter ihren Rucksack am Gleis. Darin befand sich allerdings das Tablet ihres Mannes.

Erst im Zug fiel der Frau der fehlende Rucksack auf. Mutter und Tochter stiegen an der Haltestelle in München-Pasing wieder aus und fuhren zurück zum Hauptbahnhof. Der Rucksack war allerdings längst verschwunden. Als die Familie am nächsten Tag bei der Bundespolizei Anzeige erstattete, werteten die Beamten die Videoaufzeichnungen des Bahnsteiges aus. Dabei kam heraus, dass eine Reinigungskraft den Rucksack an sich genommen hatte. Weiter war zu sehen, wie der Mann den Rucksack in einen Müllbeutel verstaute.

Der betroffene Augsburger ortete sein gestohlenes Tablet in Aichach. Mithilfe der Bilder der Videoaufzeichnung konnte die Bundespolizei den Verdächtigen identifizieren, der in der georteten Straße in Aichach lebt. Laut Bundespolizei handelt es sich um einen 45-jährigen Mann. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung wurde der Rucksack samt Inhalt gefunden. Der Mann muss sich nun wegen Diebstahls beziehungsweise Unterschlagung verantworten. (ina)