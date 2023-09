Augsburg

vor 48 Min.

Vorfall bei FCA-Spiel: Berliner Fußballfan kassiert Fahrverbot und Geldstrafe

Plus Ein 26-jähriger Berliner Fußballfan musste sich vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Es ging um einen Vorfall kurz vor einem FCA-Spiel gegen Hertha BSC.

Von Michael Siegel Artikel anhören Shape

Ein Berliner Fußballfan soll im September 2022 nahe der Augsburger WWK-Arena mit seinem Auto die Anhaltesignale eines Polizisten missachtet und sich mehreren Beamten widersetzt haben. Das Verfahren wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen den 26-Jährigen ging vor dem Augsburger Amtsgericht nun in die zweite Runde. Im ersten Anlauf war der betroffene 58-jährige Beamte der Königsbrunner Bereitschaftspolizei nicht vor Gericht erschienen, er galt aber als wichtiger Zeuge.

Es war der erste Sonntag im September vergangenen Jahres. In der WWK-Arena stand das Bundesligaspiel zwischen dem FCA und der Hertha BSC an. Wie der Angeklagte jetzt vor Gericht schilderte, sei er als Mitglied einer Berliner Fangruppe am Morgen mit dem Auto angereist. Zunächst haben die Gästefans an einem See, offensichtlich dem Ilsesee, angehalten, um zu baden. Danach fuhren sie mit ihren Autos auf der B 17 weiter zum Stadion. Ein Polizeiauto habe die Kolonne überholt und per "Bitte folgen"-Leuchtanzeige die Leitung der Berliner Autos übernommen. Ein bekannter Vorgang, sagte der Hertha-Fan, man erlebe ihn bei Auswärtsspielen immer wieder. Die Polizei leite Gästefans auf spezielle Parkplätze. So habe man es auch in Augsburg erwartet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen