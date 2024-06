Augsburg

12:30 Uhr

Vorgaben und Extrawünsche: So lebt die serbische Nationalelf im Hotel Maximilian's

Zu Gast in der Maximilianstraße: Bei der Ankunft in Augsburg empfingen rund 100 Fans die serbische Nationalmannschaft vor dem Hotel Maximilian's.

Plus Seit Dienstag wohnen 80 Mitglieder der serbischen Delegation in Augsburg. Sie haben sich bewusst für die Stadt entschieden - und erhalten eine besondere Behandlung im Hotel.

Von Miriam Zissler

Die Maximilianstraße ist in der Regel gut frequentiert, in diesen Tagen sogar noch mehr. Auffallend viele Männer in Trainingsanzügen mischen sich unter Augsburger und Touristen. Es sind Mitglieder des Teams der serbischen Fußball-Nationalmannschaft. Für die kommenden Wochen haben sie das Hotel Maximilian's bezogen: 80 Personen zählt die serbische Delegation. Vier EM-Teilnehmer hatten sich das Hotel und die Stadt im Vorfeld des Turniers angesehen - die Serben waren die Ersten, die sich für Augsburg als Bleibe entschieden. Seit Dienstag sind sie in der Stadt - und haben auch schon Bekanntschaft mit der Augsburger Verkehrsüberwachung gemacht.

Hoteldirektor Theodor Gandenheimer präsentiert stolz die offizielle Plakette der Euro 24. In den Medien-Bereich, der in der Teehalle untergebracht ist, dürfen nur akkreditierte Personen. Foto: Anna Kondratenko

Hotelchef Theodor Gandenheimer trägt wie alle Mitglieder der serbischen Delegation und alle 150 Hotelmitarbeiter ein rechteckiges Dokument samt Foto, das in einer Klarsichthülle steckt, um den Hals. Für die Akkreditierung waren Mitarbeiter des Bayerischen Landeskriminalamtes vor Ort. Sicherheit wird großgeschrieben bei der EM. Das lässt sich auch unschwer an der Anzahl des Sicherheitspersonals erkennen, das vor dem Hotel, in der Hotellobby oder auf dem Parkplatz postiert ist. "Das Hotel ist momentan der sicherste Ort in Augsburg", sagt Theodor Gandenheimer. Nichts wurde dem Zufall überlassen.

