Vorlesewettbewerb: Karla und Hannah gewinnen den Stadtentscheid in Augsburg

Karla Metzner und Hannah Sorca überzeugen beim Vorlesewettbewerb die Jury. Jetzt steht für die beiden Gymnasiastinnen der Bezirksentscheid an.

Karla Metzner und Hannah Sorca sind die Siegerinnen beim Stadtentscheid des Vorlesewettbewerbs 2021/22. Die beiden Gymnasiastinnen von St. Stephan und Maria Stern überzeugten die Jury mit ihren ausgewählten Textstellen in Lesetechnik, Textinterpretation und Textstellenauswahl. Während Hannah Passagen aus dem "Räuber Hotzenplotz" von Otfried Preußler präsentierte, las Karla aus "Momo" von Michael Ende vor. Beide Mädchen sind Vielleserinnen – beste Voraussetzungen, um den Wettbewerb für sich zu entscheiden: "Die Bücher aus der Pfarrbücherei habe ich schon durch", sagt Karla, während Hannah ihrem kleinen Bruder regelmäßig Geschichten vorliest.

Karla und Hannah sind beim Vorlesewettbewerb erfolgreich

Der Stadtentscheid des Vorlesewettbewerbs hat digital stattgefunden. In Präsenz konnte im März jetzt die Siegerehrung über die Bühne gehen. "Wir drücken euch für die nächste Wettbewerbsrunde auf Bezirksebene ganz fest die Daumen und sind stolz, dass Augsburg so gut vertreten wird", sagte Bürgermeisterin Martina Wild bei der Übergabe der Urkunden und Buchpreise in der Stadtbücherei Augsburg, die die Veranstaltung organisiert hat. (AZ)

