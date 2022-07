Vorsicht Autofahrer: Die Serie von Steinwürfen auf die B17 geht weiter

Die Polizei meldet weitere Fälle von Steinwürfen, die sich am Freitag im Stadtgebiet Augsburg abgespielt haben. Auch in Gersthofen gab es zwei Fälle.

Fahrten auf der Bundesstraße 17 können derzeit riskant sein. Wiederholt gab in den jüngsten Tagen Unbekannte, die von Brücken herab Steine auf Autos warfen. Die Augsburger Polizei meldet nun vier neue Fälle, die sich am Freitag ereigneten. Nicht nur im Stadtgebiet Augsburg droht Gefahr. In Gersthofen gab es ebenfalls zwei Fälle.

In Oberhausen wurden am Freitag in den Morgenstunden zwischen 6.40 Uhr und 9 Uhr die Windschutzscheiben von drei Fahrzeugen auf der B 17 im südlichen Bereich des Stadtteils von unbekannten Steinewerfern beschädigt. Um 6.40 Uhr wurde der Pkw einer in nördlicher Richtung fahrenden Opel-Lenkerin auf Höhe des Porsche-Zentrums von einem Stein getroffen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Steinwürfe auf Autos auf der B17 in Augsburg: Schaden oft hoch

Gegen 8 Uhr wurde der VW-Beetle einer 22-Jährigen, die die B 17 in südlicher Richtung befuhr, in etwa auf Höhe der Überführung der Donauwörther Straße von einem Stein beschädigt. Es entstand ebenfalls ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Um 9 Uhr traf ein Stein die Windschutzscheibe eines ebenfalls in südlicher Richtung auf der B 17 fahrenden BMW-Lenkers etwa 200 Meter südlich der Überführung der Donauwörther Straße. Der Stein soll von einem Feld aus östlicher Richtung, also gegenüber der Gegenfahrbahn, geworfen worden sein, heißt es.

Auch im Bereich Gersthofen wurden am Freitag zwischen 9 Uhr und 11.20 Uhr, drei in südlicher Richtung auf der B 2 fahrende Pkw beschädigt.

