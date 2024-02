Vorsicht Baustelle: Jetzt sind die Fußwege in der Karolinenstraße dran

Anfang März starten in Augsburg einige Großbaustellen. Es kommt im Stadtteil Spickel zu Behinderungen.

Die Karolinenstraße in der Augsburger Innenstadt ist bereits größtenteils saniert und neu herausgeputzt. Nach einer mehrmonatige Winterpause gehen die Arbeiten weiter. Anfang März fällt der Startschuss. Die Stadt Augsburg nimmt sich jetzt die restlichen Fußwege vor. Im Herbst soll alles fertig sein. Anfang März starten im Stadtgebiet weitere Baustellen. Eine Übersicht.

Die Karolinenstraße wird saniert. Foto: Michael Hörmann

Karolinenstraße. Die Bauabschnitte in der Fahrbahn wurden im letzten Jahr erfolgreich abgeschlossen. Am Montag, 4. März, werden die Arbeiten wiederaufgenommen. Sie sollen bis Herbst beendet werden. Die Verbreiterung der Gehwege wird fortgesetzt. Für Pflasterarbeiten müssen Gehwege in Abschnitten gesperrt werden. Fußgänger werden auf der jeweils anderen Straßenseite geführt, können aber immer bis zur eigentlichen Baustelle laufen. Die Zugänge zu den Geschäften werden jederzeit mittels barrierefreier Fußgängerbrücken gewährleistet. Für den Fahrzeugverkehr gibt es keine Einschränkungen.

Stadt baut Engstelle an Hofrat-Röhrer-Straße aus. Foto: Silvio Wyszengrad

Hofrat-Röhrer-Straße. Ebenfalls ab 4. März wird im Zuge des Einmündungs-Umbaus eine Einbahnstraße eingerichtet. Diese verläuft von der Siebentischstraße kommend Richtung Inverness-Allee. Für den entgegengesetzten Verkehr Richtung Siebentischstraße (Zoo) ist eine Umleitung eingerichtet. Die Umleitung geht über die Inverness-Allee, Dr.-Grandel-Straße, Friedberger-Straße, Siebentischstraße bzw. Richtung Baumgärtnerstraße über Inverness-Allee, Dr.-Grandel-Straße, Friedberger Straße und Inverness-Allee. Im Kreuzungsbereich wird eine zusätzliche Abbiegespur in der Hofrat-Röhrer-Straße eingerichtet. Die Arbeiten dauern bis Ende April.

Nagahama-Allee. Das Tiefbauamt führt von Montag, 4. März, bis Freitag, 8. März, jeweils zwischen 20 und 5 Uhr Wartungsarbeiten im Tunnel der Nagahama-Allee durch. In dieser Zeit ist abwechselnd eine Fahrspur je Fahrtrichtung gesperrt.

Katharinengasse. Wegen Hochbaumaßnahmen wird ab Montag, 4. März, die Katharinengasse auf Höhe Hausnummer 12 für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Hallstraße. Fußgänger können die Baustelle jederzeit passieren. Die Baustelle dauert aufgrund der Veranstaltung „Sommernächte“ vorerst bis Ende Juni. Nach einer Unterbrechung wegen des Stadtfestes geht es weiter mit Arbeiten. Abgeschlossen sollen sie Ende des Jahres sein.

