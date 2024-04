Vorsicht Baustelle: Zufahrt in die Altstadt in Augsburg ist gesperrt

Aus Richtung Perlachberg geht es nicht mehr weiter zum Elias-Holl-Platz. Grund ist eine wochenlange Baustelle in der Sterngasse.

Die Bauarbeiten waren angekündigt: Seit Dienstag ist in der Augsburger Altstadt mit massiven Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Eine zentrale Zufahrt zum Elias-Holl-Platz ist mehrere Wochen lang komplett gesperrt.

Baustelle in der Sterngasse führt zu Problemen für Autofahrer

Grund ist eine Baustelle in der Sterngasse. Die Stadtwerke führen Arbeiten an Fernwärmeleitungen aus. Autofahrer kommen nicht durch. Für Fußgänger ist der Weg frei. Auch aus Richtung Elias-Holl-Platz ist die Ausfahrt gesperrt.

Wer mit dem Auto in der Altstadt unterwegs ist, muss über den Graben oder die Maximilianstraße ins Lechviertel. Hier dürfte sich der Verkehr in nächster Zeit wiederholt stauen, bis sich alle Verkehrsteilnehmer an die Umfahrung gewöhnt haben. (möh)