Vorträge und Veranstaltungen: Die Justiz öffnet ihre Pforten für Besucher

Tage der offenen Tür haben vielerorts eine Tradition. Wenn etwa die Berufsfeuerwehr in Augsburg die Pforten öffnet, strömen oft viele Besucher zur Feuerwache, auch bei anderen Institutionen sind derartige Veranstaltungen etabliert. Kommende Woche können Interessierte ungewohnte Einblicke in eine Institution gewinnen, bei der man ein derartiges Format nicht unbedingt erwarten muss: die Augsburger Justiz. Das Landgericht, das Amtsgericht und die Staatsanwaltschaft Augsburg laden interessierte Besucher ein, „Einblicke in die Geschichte des Hauses, spannende Eindrücke vom Innenleben der Justiz und der Arbeitsweise der Justizbehörden zu erhalten“, heißt es in einer Mitteilung. Anlass ist ein besonderes Jubiläum.

Am Samstag, 11. Oktober, ist das Gerichtsgebäude am Alten Einlass von 10 bis 17 Uhr geöffnet, Hintergrund der Aktion ist das 150-jährige Jubiläum der Fertigstellung des historischen Justizpalastes. Dabei können Besucher nicht nur die historischen Räume erkunden, ihnen wird auch in Vorträgen das Wirken der Justiz nähergebracht. Dabei sollen „alltägliche Themen und Fragestellungen aus Bürgersicht, wie etwa aus dem Erbrecht, zu Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“ anschaulich erklärt werden, heißt es weiter. In nachgestellten Gerichtsverhandlungen können Interessierte selbst mitmachen und die Abläufe eines Gerichtsprozesses miterleben.

Veranstaltung in Augsburg: Tag der offenen Tür der Justiz zeigt ungewohnte Einblicke

Zudem gibt es Informationsstände, wie etwa zu Einstiegsmöglichkeiten und Karrierewegen im Justizdienst, die mobile Polizeiwache, Ausstellungen zu kuriosen Beweismitteln, ein Unterhaltungsangebot für Kinder sowie Lesungen und zahlreiche weitere Angebote. Das Programm beinhaltet Angebote mit präventivem Charakter etwa zum Thema Schockanruf. In dem weitläufigen Gebäude finden auf drei Stockwerken sowie im Innenhof eine Vielzahl einzelner Veranstaltungen statt; so wird etwa auch die Polizei ihre Diensthunde vorführen.

Weitere Informationen zur Historie des Gebäudes, zum Ablauf, zum Programm und zu den Einlasskontrollen finden Interessierte auch online unter https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/landgericht/augsburg/ (jaka)