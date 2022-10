Augsburg

Vorwürfe gegen Hermann-Schmid-Akademie: Ermittler stellen Verfahren ein

Plus 2019 gab es eine Razzia in der Augsburger Hermann-Schmid-Akademie, später stellte die Einrichtung ihren Betrieb ein. Doch nun ist klar: Strafbares Verhalten gab es nicht.

Es ist noch gar nicht so lange her, da besuchten hunderte Schülerinnen und Schüler aus dem Raum Augsburg die "Hermann-Schmid-Akademie", eine Privatschul-Einrichtung in der Nähe der Bürgermeister-Ackermann-Straße. Dann geriet die Akademie in einen Taumel. Im November 2019 tauchten Ermittler der Kriminalpolizei vor dem Schulgebäude auf und führten eine Razzia durch; sie gingen dem Verdacht nach, dass Verantwortliche der Einrichtung Subventionsbetrug begangen haben könnten. Die Durchsuchungen läuteten das Ende der Einrichtung ein, die in Augsburg seit 1988 existiert hatte. Nun sind die jahrelangen Ermittlungen der Kripo und der Staatsanwaltschaft abgeschlossen – und von den ursprünglichen Vorwürfen ist nichts übrig geblieben.

