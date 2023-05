VR Bank Augsburg-Ostallgäu mit Geschäftsjahr 2022 zufrieden

Die VR Bank Augsburg-Ostallgäu zieht trotz aktueller Krisen ein positives Fazit für ihr Geschäftsjahr. 2022 betreute die Bank ein Kundenvolumen von 8,7 Milliarden Euro.

Trotz der Herausforderungen im vergangenen Jahr zieht nun auch die VR Bank Augsburg-Ostallgäu eine positive Bilanz für das zurückliegende Geschäftsjahr. Man könne "solide Zahlen" präsentieren und schreibe die positive Entwicklung der vergangenen Jahre fort, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Bilanzsumme stieg gegenüber dem Vorjahr um über sieben Prozent und beträgt nun 4,25 Milliarden Euro. 2022 betreute die Bank ein Kundenvolumen in Höhe von 8,7 Milliarden Euro – ein Plus von 2,6 Prozent.

Die VR Bank fördert darüber hinaus eine Vielzahl von sozialen, kulturellen und sportlichen Initiativen in der Region. Im vergangenen Jahr wurden an mehr als 300 Vereine und Initiativen Spenden in einer Gesamthöhe von fast 320.000 Euro vergeben. Die hauseigene Crowdfunding-Plattform "Viele schaffen mehr" vereine inzwischen rund 10.000 Menschen, die mit kleinen finanziellen Beiträgen dabei helfen, lokale Projekte zu verwirklichen.

Die VR Bank Augsburg-Ostallgäu betreibt 57 Standorte und beschäftigt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (nist)

