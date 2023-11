Augsburg

vor 31 Min.

Wachsender Antisemitismus: Juden in Augsburg spüren "Beklemmung"

Plus Jüdinnen und Juden in Augsburg berichten von wachsendem Antisemitismus. Die Israelitische Kultusgemeinde vermisst eine Stellungnahme von Moscheevereinen.

Von Miriam Zissler

Der Krieg in Nahost beschäftigt die Augsburger Bürger. Durch Solidaritätskundgebungen, Demonstrationen, aber auch die Vorfälle um die Israel-Flagge vor dem Rathaus, die zweimal heruntergerissen wurde, ist der Konflikt spürbar näher gekommen. Jüdinnen und Juden in Augsburg stellen einen Anstieg von antisemitischen Vorfällen fest - nicht erst seit dem 7. Oktober, dem Tag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel. Die Stadt Augsburg bemühe sich darum, auf allen Ebenen ihre Verpflichtung als Friedensstadt wahrzunehmen, so Martina Wild (Grüne), Referentin für Bildung und Migration. Gleichwohl stellte die Stadt fest, dass der Antisemitismus in der Gesamtgesellschaft zunehme – "im rechten Spektrum, im linken Spektrum wie auch in islamischen Kreisen".

Zehn Jahre hat eine Augsburgerin in Israel gelebt - der Liebe wegen. 2022 ist sie mit ihrem Mann und den beiden kleinen Kindern zurück nach Augsburg gezogen. Persönlich sei sie noch nie antisemitisch angegriffen worden, aber im Alltag spüre sie eine wachsende antisemitische Stimmung. Etwa das Herunterreißen der israelischen Flagge am Rathausplatz und der Versuch, sie anzuzünden, sei für sie wie "ein Schlag ins Gesicht" gewesen. Das habe sie traurig gemacht, genauso wie Kommentare voller "Hass und Missgunst", die sie in den sozialen Netzwerken liest. Das habe dazu geführt, dass sie mit ihren Kindern, die zweisprachig aufwachsen, in der Öffentlichkeit nur noch Deutsch und nicht Hebräisch spreche. Auch ihr Mann ist lieber vorsichtig. Als er in einem Augsburger Barbershop gefragt wird, woher er stamme, sagt er aus Rumänien und nicht aus Israel.

