Wärmeinseln starten an 23 Orten in Augsburg

Aufgrund der Energiekrise bietet die Stadt Augsburg Wärmeinseln an verschiedenen Standorten an, damit niemand frieren muss.

Seit Montag gibt es für Augsburger Bürgerinnen und Bürger besondere Anlaufstellen in der Stadt, in denen sie Schutz vor der Kälte finden sollen: die sogenannten Wärmeinseln. Bislang zählt die Stadt auf ihrer Homepage 23 öffentlich zugängliche, beheizte Räume auf, die als Möglichkeit für einen Tagesaufenthalt zur Verfügung stehen. An allen Orten gibt es Sitzmöglichkeiten und es stehen Toiletten zur Verfügung. Es müsse nichts konsumiert werden – außerdem stehe es jeder und jedem frei, wie lange sie sich dort aufhalten mag.

Zu den Wärmeinseln zählen Eingangsbereiche der Hallenbäder und Museen, die Zentrale der Stadtbücherei und die Stadtteilbüchereien sowie der Moritzpunkt, die täglich oder beinahe täglich geöffnet haben. Daneben gibt es Orte wie den Mehrgenerationentreff Herrenbach, das Roncallihaus und Gemeinde St. Anna, die an einzelnen Tagen geöffnet haben.

Wärmeinseln: Stadt Augsburg informiert mit Flyer, Homepage und über das Telefon

Einen Überblick über die einzelnen Standorte und deren Öffnungszeiten erhalten Interessierte im Internet unter www.augsburg.de/waermeinsel und unter der Telefonnummer 0821/324-0. Ein Flyer, der über die Wärmeinseln informiert, liegt in den städtischen Dienststellen aus. Am Eingang ist jede Wärmeinsel an einem Aufkleber zu erkennen. (ziss)