Wärmstube teilt wegen der Hitze 1800 Wasserflaschen an Wohnungslose aus

Die Hitze hat Augsburg in diesen Tagen fest im Griff. Darunter leiden auch wohnungslose Menschen, die oft keine Möglichkeit haben, sich in kühlere Innenräume zurückzuziehen. Damit sie angesichts der hohen Temperaturen nicht dehydrieren, hat der Förderverein der Wärmestube des SKM Augsburg kurzfristig 1800 PET-Flaschen organisiert und am Dienstag in der Wärmestube mit der Ausgabe begonnen.

Wie Hans Stecker vom Förderverein erklärt, habe man im vergangenen Jahr eine große Anzahl von Wasserflaschen gestiftet bekommen, die dann verteilt werden konnten. In diesem Jahr habe man sich angesichts der aktuellen Hitzewelle dann dazu entschieden, 0,5 Liter-Flaschen zu ordern, die die wohnungslosen Menschen an den Trinkbrunnen der Stadt immer wieder selbst auffüllen können. „Die Freude darüber ist groß, manche nehmen auch gleich zwei mit“, sagt Stecker. Was ihn persönlich besonders freut, ist, dass Humanitas Aichach sich dazu bereit erklärt hat, die Kosten für die Anschaffung der Flaschen zu übernehmen. „Sie unterstützen uns immer wieder, mit Isomatten, Schlafsäcken oder Zelten“, so Stecker. (gau)