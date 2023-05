Waffeln, eine Radtour und große Gefühle: Das bietet das Wochenende

Am Wochenende gibt es in Augsburg jede Menge Termine - und sie sind international: Es geht nach Japan, Tschechien und raus in die Natur.

Sandstrand in Augsburg. Gibt es nicht? Doch! Das Sonnendeck über dem Parkhaus in der Ludwigstraße 28 hat wieder geöffnet. Allerdings nur bei gutem Wetter. Das Wochenende 12. bis 14. Mai bietet in Augsburg darüber hinaus aber noch viel mehr - ob es nun regnet oder schneit...

Sonnendeck : Am Samstag ist von 16 bis 22 Uhr wieder das Sonnendeck über dem Parkhaus in der Ludwigstraße geöffnet - sofern die Sonne auch scheint. Infos unter sonnendeck-augsburg.de.

Rock und 80ies: Im Spectrum Club an der Ulmer Straße legt DJ Thorsten am Freitag Rock auf, los geht es um 21 Uhr. Gleiche Zeit, aber andere Musik gibt's am Samstag. Dann ist DJ Heiners dran - mit Musik der 80er.

Kultur und Getränke genießen: Wie wäre es mit einem Kaffee Veneziano. Lust darauf? Kein Problem. Von 12 bis 17 Uhr werden am Samstag besondere Getränke im Museumsgarten des Fugger und Welser Erlebnismuseums, am Äußeren Pfaffengäßchen 23, "serviert“. Der Eintritt ist kostenlos. (www.fugger-und-welser-museum.de)



Sensemble-Theater: Die nächste Premiere steht beim Sensemble (Bergmühlstraße) in den Startlöchern. "The Fear of 13“ wird am Freitag, 20.30 Uhr, aufgeführt. Wie immer ausverkauft, steht aber auch am Samstag auf dem Spielplan. (www.sensemble.de)

Slam-Meisterschaften: Das erst Halbfinale der "Bayerischen Slam-Meisterschaften wird am Freitag, 20.30 Uhr, im Martinipark ausgetragen. (Infos unter http://bayernslam.de, Karten gibt es beim Staatstheater).

Lesung I: Eine öffentliche Lesung zur Erinnerung an die Bücherverbrennung 1933 findet am Freitag um 13 Uhr am Martin-Luther-Platz statt. Veranstalter ist VVN-BdA. Bei schlechtem Wetter im Moritzsaal.

Lesung II: Das Brechthaus, ein lange vernachlässigtes Gebäude der Stadt, auf dem Rain 7, erwacht zum Leben. Am Sonntag, 11 Uhr, liest Stefan Schön Briefe vor, die Brecht an seine Geliebte Paula Banholzer schrieb. Gerne mit der Anrede "Liebste Bi“. (Anmeldung unter Telefon 0821/4540815).

Kindertheater: Zum Kamishibai Bildkartentheater für Kinder von vier bis sieben Jahren lädt die Stadtbücherei am Freitag, 15 Uhr, ein. Infos unter Telefon 0821/3242715.

Opernnacht: Große Gefühle, große Arien und Duette. Die gibt es bei der "Opernnacht im Mai“ im Parktheater am Samstag, 20 Uhr. Zu hören sind Jihyun Cecilia Lee (Staatstheater), dem einstigen Liebling des Theaters, Tenor Ji-Woon Kim und Young Kwon. Es gibt noch Restkarten unter Telefon 0821/9062222 (parktheater.de).

Mozartfest: Einer der Höhepunkt beim Mozartfest: Bibiana Beglau, eine der interessantesten Schauspielerinnen Deutschlands, liest Texte, die Musik "Die sieben letzten Worte“ ist von Haydn. Am Samstag, 19.30 Uhr im Kleinen Goldenen Saal, Jesuitengasse. (mozartstadt.de)

Deutsch-Tschechische Kulturtage: Der Ausklang der Deutsch-Tschechischen Kulturtage ist am Samstag, 19 Uhr, am Helmut-Haller-Platz. Dort ist die 12-köpfige Profi-Bigband "Superhero Killers“ zu hören. Bei freiem Eintritt.

Operettencafé: Liebeserklärungen in der Operette unter dem Motto "Du bis meine Sonne“ erklingen am Sonntag ab 16 Uhr im Operettenchafé in der Grottenau 1. Das Haus war mal die Post. Präsentiert von den Studierenden der Gesangsklassen der Universität. Es gibt Kaffee und Kuchen, der Eintritt ist frei, Spenden erbeten. Anmeldungen unter Telefon 0821/5986121. (www.uni-augsburg.de)

Fledermäuse beobachten: Raus in die Natur kommt man beim Beobachten von Fledermäusen am Freitag zwischen 20.15 und 22.15 Uhr. Treffpunkt ist die Schwarze Kiste am Hochablass, Näheres bei der Volkshochschule unter Telefon 0821/5026555.

Tag der offenen Tür: Für alle großen und kleinen Musikbegeisterten, Interessierten, Eltern und Kinder laden die Augsburger Domsingknaben am Samstag von 10.30 bis 15.30 Uhr beim "Tag der offenen Tür" ins Haus St. Ambrosius ein. Weitere Infos unter Telefon 0821/510088.

Atelierfest: Zum "kleinen aber feinen Atelierfest" lädt Eva Krusche am Samstag von 15 bis 20 Uhr ins Gaswerk ein. Plaudern, schauen, kaufen und trinken. (Infos unter evakrusche.de)

Holi-Festival : Nach langer Zeit steigt in Augsburg wieder ein "Holi Festival". Von 14 bis 22 Uhr kann man am Samstag auf dem Gaswerk tanzen und sich mit bunter Farbe "bewerfen". Farbbeutel gibt es mit den Tickets. (Infos unter www.augsburg-holi.de)

Japanisches Frühlingsfest : Kampfkunst, Cosplay und kulinarische Leckerbissen wie Daifuku-Mochi oder Dorayaki-Waffeln erwartet Mütter, aber auch die komplette Familie beim 16. Japanischen Frühlingsfest am Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr im Botanischen Garten. (Alle Infos unter ww.djg-augsburg.de)

Graffiti-Radltour: Wer sich bewegen und etwas sehen will, kann am Sonntag ab 11 Uhr zu einer 20 Kilometer langen Graffiti-Radltour durch den Stadtwald aufbrechen. Treffpunkt ist der Kiosk an der Sportanlage Süd. (Alle Infos unter www.sw-augsburg.de)

Diese Tipps sind nur eine Auswahl an Möglichkeiten für das Wochenende. Wir wünschen Spaß und gute Laune.

