Augsburg

25.02.2023

Wahl der Unipräsidentin: Amtsinhaberin hüllt sich weiter in Schweigen

Plus Die Präsidentenwahl an der Uni Augsburg steht an. Doch die Amtsinhaberin äußert sich nicht, ob sie wieder antritt. Es gibt Kritik, ein Studierendenvertreter tritt zurück.

Von Eva Maria Knab

Drei Monate vor der Präsidentenwahl an der Universität Augsburg steigt die Spannung. Bekannt ist jetzt der Wahltermin. Doch bei der Frage, wer die Schwabenuni in die Zukunft führen wird, herrscht Rätselraten. Obwohl die Stellenausschreibung für die nächste Periode abgeschlossen ist, schweigt die amtierende Präsidentin Sabine Doering-Manteuffel öffentlich dazu, ob sie sich erneut beworben hat. Vieles deutet darauf hin, dass sie weitermachen will.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

