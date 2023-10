Wahlplakate müssen jetzt entfernt sein

Eine Woche nach der Wahl ist die Frist abgelaufen. Die Stadt hofft, dass an Bäumen Plakate samt Kabelbinder verschwunden sind und kündigt an, die Regelungen zu überdenken.

Die Frist zur Entfernung von Wahlplakaten nach der Landtagswahl ist abgelaufen: Spätestens eine Woche nach der Wahl müssen die Plakate wieder verschwunden sein. Das Umweltreferat wies zuletzt die Parteien nachdrücklich darauf hin, dass bei an Bäumen befestigten Wahlplakaten auch das Befestigungsmaterial komplett zu entfernen ist. Kabelbinder würden in die Rinde einwachsen und den Baum massiv schwächen, was sogar zu einem Absterben führen kann. Jungbäume seien besonders gefährdet. „Unsere Stadtbäume sind in Zeiten des Klimawandels wichtig als Schattenspender und zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität in unserer Stadt. Deshalb bitte und fordere ich alle bei der zurückliegenden Landtagswahl angetretenen Parteien auf, Hinterlassenschaften von Wahlplakaten an Bäumen auch vollständig wieder zu entfernen“, so Umweltreferent Reiner Erben (Grüne).

Wie berichtet hatte die Zahl der Wahlplakate und der frühe Beginn der Plakatierung teils für Unmut gesorgt. Die ÖDP stellte den Antrag, die Plakatflut etwas einzudämmen. Das Ordnungsreferat erklärte, dass das Plakataufkommen in der Tat sehr hoch gewesen sei und die geltenden Regelungen mitunter missachtet worden seien. Man werde sich Gedanken machen, wie man künftig mit der Thematik umgehe. "Ziel ist es, eine mit allen Fraktionen und allen Stadtratsmitgliedern abgestimmte Lösung zu finden", heißt es in einer Antwort des Referats an die ÖDP. Möglicherweise werde man Verordnungen überarbeiten müssen. (skro)