"Wahrsagerin" auf Supermarkt-Parkplatz bringt Frau um Geld und Schmuck

Auf einem Supermarkt-Parkplatz im Augsburger Hochfeld nimmt eine "Wahrsagerin" eine 30-Jährige ins Visier. Der perfide Trickbetrug geht auf, die Polizei ermittelt.

Eine bislang Unbekannte hat als "Wahrsagerin" eine 30-Jährige um Geld und Schmuck gebracht. Wie die Polizei mitteilt, sprach sie die Frau am vergangenen Montag gegen 9.30 Uhr auf einem Supermarkt in der Konrad-Zuse-Straße an – angeblich, weil sie bei ihr "schlechte Energie" festgestellt habe. Unter einem Vorwand brachte die Unbekannte die 30-Jährige dazu, Bargeld und Schmuck in ein Tuch einzuwickeln, und entwendete dabei beides durch einen Trick.

Trickbetrug: Polizei Augsburg ermittelt gegen "Wahrsagerin" bei Supermarkt

Als die 30-Jährige das Tuch nach mehreren Tagen wieder öffnete, wie dies die "Wahrsagerin" empfohlen hatte, merkte sie, dass in dem Tuch anstatt Geld und Schmuck nur noch Servietten waren. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Trickbetrugs aufgenommen. Hinweise nimmt die Inspektion Augsburg Süd unter 0821/323-2710 entgegen. (kmax)