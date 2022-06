Baustellen-Diebstähle im Raum Augsburg: Polizei fasst Verdächtigen

Nahe der tschechischen Grenze schnappt die Polizei einen Mann. Er soll für mehrere Baustellen-Diebstähle im Raum Augsburg verantwortlich sein. Der Schaden ist enorm.

Die Polizei hat einen 39-jährigen Mann gefasst, der für mehrere Baustellen-Einbrüche im Raum Augsburg verantwortlich sein soll. Wie das Polizeipräsidium Schwaben-Nord am Mittwoch mitteilt, entdeckten Beamte der Grenzpolizei Waidhaus nahe der tschechischen Grenze am späten Freitagabend einen Kleintransporter mit rumänischen Kennzeichen. In ihm befanden sich neben dem 39-jährigen Fahrer mehr als 100 Gegenstände im Gesamtwert von rund 70.000 Euro, unter anderem originalverpackte Gartengeräte, mehrere Rollen Kupferdraht, hochpreisige Markenwerkzeuge und Bauwerkzeuge. Diese konnten die Beamten mehreren Diebstählen im Raum Augsburg zuordnen.

Baustellen-Diebstähle im Raum Augsburg: Polizei schnappt Verdächtigen

Einer davon ereignete sich Anfang Juni in Rain (Landkreis Donau-Ries). Der Täter hebelte das Erdgeschoss-Fenster einer neu gebauten Lagerhalle auf und entwendete fabrikneue Werkzeuge - unter anderem der Firma Stihl -, die für den Verkauf bestimmt waren. Auch Computer, Monitore sowie einen Kühlschrank nahm der Täter mit sich. Allein dabei entstand ein Schaden von rund 60.000 Euro.

Ebenfalls Anfang Juni wurden in der Zusamstraße im Augsburger Stadtteil Lechhausen mehrere Baucontainer aufgebrochen. Der Täter entwendete neben mehreren hundert Litern Dieselkraftstoff auch mehrere Baumaschinen. Nach Polizeiangaben lag der Schaden hier bei rund 8000 Euro. Auch in diesem Fall vermutet die Polizei, dass der nun gefasste 39-Jährige verantwortlich war.

In diesem Fahrzeug war der mutmaßliche Baustellen-Dieb nach Einschätzung der Polizei unterwegs. Foto: Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf.

39-Jähriger bei Waidhaus gefasst - und nun in Untersuchungshaft

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann, der aus Osteuropa stammt, an mindestens einem weiteren Einbruch beteiligt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde er einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts vorgeführt, dieser wiederum erließ einen Untersuchungshaftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Kriminalpolizei Dillingen versucht nun zu ermitteln, ob der Mann Komplizen hatte - und ob er an weiteren Einbrüchen beteiligt war. Sie richtet sich deshalb mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer hat den Kleintransporter bis 10.06.2022 im Großraum Augsburg gesehen?

Wurde der Kleintransporter in Augsburg (Lechhausen) gesehen?

Wurde der Kleintransporter im Bereich Rain oder entlang der B 16 gesehen?

Wurde der Kleintransporter an möglichen Unterkünften (Hotels, Pensionen, etc.) gesehen?

Sind im Zusammenhang mit dem Fahrzeug weitere Personen aufgefallen?

Wurde jemandem das Diebesgut zum Kauf angeboten oder wurde es sonst irgendwo gesehen?

Hinweise nimmt die Kripo Dillingen telefonisch unter 09071/56-0 entgegen.