Warnung der Stufe 3: Waldbrandgefahr steigt in Augsburg und der Region

In Bayern steigt die Gefahr für Waldbrände. Der Deutsche Wetterdienst hat nun auch für Augsburg und die Region eine Warnung herausgegeben.

Der Sommer ist in Augsburg und der Region angekommen, das haben die letzten Tage deutlich gemacht. Mit den sommerlichen Gefühlen wächst allerdings auch die Gefahr für Waldbrände. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat nun vor einer erhöhten Waldbrandgefahr gewarnt. Die Warnung betrifft auch Augsburg.

Augsburg: Waldbrandgefahr – DWD ruft Warnung vor Waldbränden der Stufe 3 aus

Die trockenen Tage haben ihre Wirkung auf die Natur. Die Trockenheit ist in manchen Regionen bereits gefährlich. So ist es auch in Augsburg und der Region. Der DWD hat für Augsburg eine Gefahrenlage der Stufe 3 festgelegt. Die Warnung vor Waldbränden gilt zunächst bis Dienstag, 6. Juni. Der Waldbrandindex des DWD kennt fünf Stufen. Die ersten beiden Stufen bedeuten eine "sehr geringe Waldbrandgefahr" und eine "geringe Waldbrandgefahr". Die oberen beiden Stufen beschreiben eine "hohe Waldbrandgefahr" und eine "sehr hohe Waldbrandgefahr".

Sie besagt, dass es eine "mittlere Gefahr" für Waldbrände gibt. Wenn Stufe 3 in Kraft ist, dann dürfen zuständige Behörden Wälder sperren. Wenn das nicht der Fall ist, dürfen die Wälder weiterhin betreten werden. Allerdings ist bei der Nutzung von Parkplätzen in und am Wald Vorsicht geboten. Es dürfen auch keine Grillplätze und öffentliche Feuerstellen genutzt werden.

Waldbrandgefahr in Bayern: Wie sieht es in anderen Regionen aus?

Der Deutsche Wetterdienst hat auch für München eine Warnung der Stufe 3 herausgegeben. Selbiges gilt für Memmingen und Günzburg. In anderen Regionen und Städten Bayerns ist die Gefahr vor Waldbränden noch höher einzuschätzen.

In Nürnberg, Regensburg, Würzburg und Bamberg hat der DWD eine "hohe Waldbrandgefahr", also Stufe 4, ausgerufen. In Bad Kissing (Unterfranken) herrscht sogar eine Warnung der höchsten Stufe. Für das Wochenende hat die Regierung Unterfranken daher eine Luftbeobachtung mit Flugzeugen angeordnet. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

