Waldkrise: Forstgewerkschaft will mit neuem Baum ein Zeichen setzen

In den Forsten warten wegen des Klimawandels enorme Aufgaben. Gleichzeitig fehlen laut IG Bau in Bayern 2600 Kräfte in der Forstwirtschaft, die dringend gebraucht werden.

Nicht nur die Wälder leiden unter dem Klimawandel mit zunehmender Trockenheit, Hitze und Stürmen. Bundesweit hätten vier von fünf Bäumen mittlerweile einen Kronenschaden, so die Forstgewerkschaft IG Bau. Zum Internationalen Tag des Waldes pflanzte die Gewerkschaft am Dienstag in Augsburg einen Walnussbaum gegenüber dem Wertachbrucker Tor, um im Rahmen einer bundesweiten Aktion ein Zeichen zu setzen. "Wir stecken in einer massiven Waldkrise", sagt Michael Jäger von der IG Bau Schwaben. Jeder junge Baum zähle. Aber auch jeder Forstbeschäftigte. Es fehle der Nachwuchs.

Laut der IG Bau fehlen in Bayern 2600 Forstkräfte

Die Forstgewerkschaft appelliert mit ihrer Aktion Nach-Wuchs, in Wäldern, Parks, an Straßen, aber auch in Gärten der Region mehr Bäume zu pflanzen. Städte und Kreise, Land und den Bund seien gefordert, die Aufforstung in den politischen Fokus zu rücken, so Jäger. Extremwetter habe dem heimischen Forst enorm zugesetzt. Dabei spiele der Wald gerade in der Klimakrise eine wichtige Rolle: Er binde enorme Mengen von CO 2 , sei eine grüne Lunge und biete Tieren und Pflanzen Lebensraum.

Wald sei auch wirtschaftlich wichtig als Lieferant für den nachhaltigen Baustoff Holz und müsse entsprechend gepflegt werden. Die Aufgaben, die im Wald warten, seien enorm, so die IG Bau. "Wo es heute massive Schäden und kahle Flächen gibt, muss wieder aufgeforstet werden. Es muss einen ökologischen und klimaangepassten Wald geben", sagt Jäger. Bundesweit würden deshalb zusätzlich rund 11.000 Forstbeschäftigte dringend gebraucht, in Bayern rund 2600 – von der Forstwirtin, die pflanzt und den Wald pflegt, über den Forstmaschinenführer bis zum Förster.

