Augsburg

18:00 Uhr

Walter-Firmengruppe baut Führungsteam um – und will in Augsburg investieren

Plus Ralf Walter wird Aufsichtsratschef der Firma mit rund 900 Beschäftigten. Zwei Vorstände bleiben im Amt, zwei Prokuristen kommen neu hinzu. In Augsburg wird investiert.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Das Bauwerk, das nahe an der Tramhaltestelle "Fußballstadion" liegt, soll einen Bogen zum Augsburger Innovationspark spannen. Dies ist durchaus wörtlich zu verstehen, weil das 50-Millionen-Euro-Projekt architektonisch einem abgestuften Bogengebäude entspricht. 23 Meter ist das Gebäude hoch, ein begrüntes Dach wird sich über den gesamten Bogen hinwegziehen. Investor ist die Augsburger Firma Walter Beteiligungen und Immobilien AG. "Für unser Unternehmen ist dies ein Vorzeigeprojekt", sagt Vorstand Jürgen Kolper. In der Firmengruppe mit 900 Beschäftigten gibt es eine personelle Änderung. Das langjährige Vorstandsmitglied Ralf Walter verabschiedet sich aus dem operativen Geschäft. Der 60-Jährige wechselt in den Aufsichtsrat und übernimmt den Vorsitz.

