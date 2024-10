„Waltraud“ eröffnet Kiosk am Moritzplatz

Noch stehen Farbeimer und Handwerksutensilien in dem kleinen Laden in der Schranne am Moritzplatz, der zuletzt leer stand. Doch ein Aushang im Fenster verrät bereits, wer hier künftig Passantinnen und Passanten verköstigen wird und womit.

„Waltraud coming soon“ steht auf dem Plakat. Scannt man den zugehörigen QR-Code, erfährt man, dass Waltraud künftig Ihre Gäste mit „gutem Kaffee und Bagels“ versorgen will. Ein Bagel ist ein handtellergroßes rundes Gebäck mit einem Loch in der Mitte, das süß wie deftig belegt werden kann. Ab 4. November soll es laut Aushang losgehen.

WMF in der Maxstraße baut um und eröffnet am 24. Oktober wieder.

Bereits am 24. Oktober eröffnet WMF in der Maximilianstraße wieder. Dort laufen aktuell Umbauarbeiten. Dafür verabschieden sich am 19. Dezember sowohl die Almwelt als auch die Eckerle-Filiale in der Annastraße (das Haus am Rathausplatz bleibt). Auch Villeroy & Boch schließt seine Augsburger Filiale noch vor Weihnachten. Letzter Verkaufstag ist der 7. Dezember.