IG-Metall-Kundgebung treibt in Augsburg rund 3000 Menschen auf die Straße

Die Warnstreiks der IG Metall gehen weiter. In Augsburg findet am Dienstag eine große Kundgebung statt.

Der bayerische IG-Metall weitet ihre Warnstreiks deutlich aus. Das zeigt sich am Dienstag deutlich in Augsburg – am Königsplatz versammeln sich Hunderte Menschen zu einer Kundgebung. Nach Angaben der Gewerkschaft kamen rund 3000 Menschen zusammen.

Im bundesweiten Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie hoffen Gewerkschaft und Arbeitgeber auf einen Pilotabschluss in Baden-Württemberg. Am Montagabend gab der Bundesvorstand der IG Metall grünes Licht für einen Einigungsversuch in dem Tarifbezirk, der in der Vergangenheit schon häufig Vorreiter gewesen war. Die Verhandlungen sollen am Donnerstag in Ludwigsburg stattfinden.

14 Bilder So läuft die Kundgebung der IG Metall in Augsburg Foto: Silvio Wyszengrad

Kundgebung in Augsburg: Das fordert die IG Metall

Die Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Lohn und Gehalt bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben bei 30 Monaten Laufzeit einmalig 3000 Euro netto sowie eine nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten. Sollten die Verhandlungen in Ludwigsburg scheitern, könnte die Gewerkschaft zu 24-Stunden-Streiks aufrufen oder eine Urabstimmung über unbefristete Streiks in die Wege leiten. (AZ/dpa)