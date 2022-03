Warnstreik in Augsburger Kindergärten am Weltfrauentag

Die Gewerkschaft Verdi ruft zu der Protestaktion am Dienstag auf. Die Stadt Augsburg weist Eltern darauf hin, sich an diesem Tag um eine andere Betreuung zu kümmern.

Die Schulferien sind zu Ende, in der kommenden Woche beginnt der Unterricht wieder an Augsburgs Schulen. Alles wird regulär laufen. Anders sieht es bei den Kindergärten der Stadt Augsburg aus. Am Dienstag kommt es bundesweit zu einem Warnstreik, von dem auch Einrichtungen in Augsburg betroffen sind. Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder dazu aufgerufen. Die Stadt Augsburg weist Eltern frühzeitig darauf hin, dass sie sich nach einer anderen Betreuungsmöglichkeit umschauen sollten.

Eltern sollen sich bei der Kita-Leitung vorab informieren

Wie es vonseiten der Stadt heißt, ist nicht bekannt, welche Kita-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter sich am Streik beteiligen. "Trotzdem sollten alle betroffenen Eltern schon jetzt eine alternative Betreuung organisieren", lautet die Botschaft der Stadt an die Eltern. Man möge sich zudem in der jeweiligen Kita bei der Leitung erkundigen, ob voraussichtlich ein Notbetrieb aufrechterhalten werden könne. Dies könne die Stadt Augsburg als Trägerin selbst nicht einschätzen.

Der Warnstreik findet am Weltfrauentag statt. Es ist der 8. März. Verdi sieht dies auch als symbolhaftes Zeichen. Hintergrund für den Warnstreik sind die laufenden Tarifverhandlungen. Diese finden auf Bundesebene statt. Die Arbeitnehmervertreter fordern eine bessere Bezahlung für die rund 330.000 Kita-Erzieherinnen und -Erzieher sowie von Angehörigen anderer sozialer Berufe im kommunalen Bereich. (möh)