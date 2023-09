Warum diese Woche in Augsburg die Sirenen heulen

Am Donnerstag, 14. September, schrillen in Augsburg die Sirenen. Grund zur Sorge ist das nicht, allerdings soll die Bevölkerung für den Katastrophenfall sensibilisiert werden.

Diese Woche wird es laut in Augsburg - zumindest für eine Minute lang. Die Sirenen werden am Donnerstagvormittag, 14. September, im ganzen Stadtgebiet zu hören sein. Grund dafür ist ein Warntag in Bayern, an dem sich auch Augsburg mit einem Probealarm beteiligt. "Das ist für uns eine gute Möglichkeit, die Warninfrastruktur der Stadt Augsburg zu testen und die Augsburger Bürgerinnen und Bürger für das wichtige Thema zu sensibilisieren. Insofern nimmt die Stadt gerne am Warntag teil", wird Ordnungsreferent Frank Pintsch auf der Website der Stadt Augsburg zitiert. Wer die Sirenen hört, der sollte das Radio einschalten und auf Durchsagen achten.

Sirenen in Augsburg: Am 14. September 2023 wird der Katastrophenfall geprobt

Die Sirenen werden in Augsburg am Donnerstag ab 11 Uhr eine Minute lang heulen. Dabei wird die Auslösung des Warnsystems geprobt, es soll zur Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall dienen. Zusätzlich zu den Sirenen werden auch Warn-Apps ausgelöst.

Neben der Überprüfung der Funktionalität des Warnsystems gibt es einen weiteren wichtigen Grund für den Warntag. Die Augsburgerinnen und Augsburger sollen durch den Probealarm für die Bedeutung der Sirenen sensibilisiert werden. Der Heulton wird bei schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit ertönen. Wenn das der Fall ist, sollten alle Bürgerinnen und Bürger auf Durchsagen achten und das Radio anschalten, bis es eine Entwarnung gibt. Eine solche wird es am Donnerstag aber nicht geben.

Warntag in Augsburg: Sirenen-Alarm am Donnerstag

Am 9. März 2023 fand der letzte bundesweite Warntag statt. So manche Sirenen blieben dabei aus und so manche Warn-Apps funktionierten allerdings nicht. Um weiterhin zu proben, wird nun in Bayern ein weiterer Warntag abgehalten.

Die Stadt Augsburg hat zuletzt nachgerüstet. Im vergangenen Jahr wurde die Warninfrastruktur mit sieben Dachsirenen und drei Mastsirenen aufgestockt. Von der Verbesserung des Warnsystems profitieren vor allem einige Stadtteile wie Radegundis, Siebenbrunn und Innigen, aber auch die Neubaugebiete Sheridan-Park, Reese-Park und Friedrich-Ebert-Straße sowie die Bereiche an Lech und Wertach.

So viele Sirenen hat die Stadt Augsburg

Insgesamt sind 51 Hochleistungssirenen über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Die Sirenen werden zentral durch das Amt für Brand- und Katastrophenschutz ausgelöst. Abhängig vom Schadensereignis können einzelne Stadtteile oder das gesamte Stadtgebiet gleichzeitig gewarnt werden. Zu dem Konzept des umfangreichen Warn- und Informationssystems der Stadt Augsburg zählen auch mobile Lautsprecher. Ferner gibt es die Option einer persönlichen telefonischen Warnung.