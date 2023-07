Augsburg

Jim Knopf fällt durch: Stadtbücherei lässt Kinderbücher auf Rassismus prüfen

Jim Knopf schneidet schlecht ab - die Stadtbücherei versieht Kinderbücher in Zusammenarbeit mit der Hochschule mit Bewertungen und Hinweisen - per QR-Code auf den Büchern kann man sie abrufen.

Plus Ein Klassiker schneidet schlecht ab, andere Bücher besser. Studenten prüfen für die Stadtbücherei Augsburg den Kinderbuchbestand auf Rassismus. Das sind die ersten Ergebnisse.

Von Jörg Heinzle

Jim Knopf ist für viele Kinder und Erwachsene ein Held; in Augsburg - durch die Verfilmungen der Puppenkiste - in besonderem Maß. Doch die Geschichte des schwarzen Jungen, der mit Lukas, dem Lokomotivführer, durch die Welt reist, ist aus Sicht von Studenten der Technischen Hochschule Augsburg als "überhaupt nicht empfehlenswert" einzustufen. Es ist die schlechteste Bewertung auf einer fünfteiligen Skala, welche die Studentinnen und Studenten entwickelt haben. Die Begründung: Das Buch enthalte Rassismus und Vorurteile. Die Studenten haben im Auftrag der Augsburger Stadtbücherei damit begonnen, den Bestand der Kinderbücher unter rassismuskritischen Gesichtspunkten zu bewerten. Erste Ergebnisse und der Umgang damit wurden jetzt vorgestellt.

Wer künftig eine Ausgabe des ersten Jim-Knopf-Bands in der Stadtbücherei ausleiht, findet auf der Rückseite des Buches einen Aufkleber mit einem QR-Code. Scannt man diesen ein, dann landet man auf einer Internetseite mit weiteren Erklärungen und einer Einstufung. Kritisiert wird etwa, dass das Wort "Neger" im Buch vorkomme. Die schwarze Hautfarbe von Jim werde mit Schmutz in Verbindung gebracht. Im Buch heiße es unter anderem, Waschen sei für ihn "überflüssig, weil er ja sowieso schwarz war und man gar nicht sehen konnte, ob sein Hals sauber war oder nicht". Jims Berufswunsch des Lokomotivführers werde damit begründet, dass "dieser Beruf so gut zu seiner Haut passte". Zudem erschrecke der kleine Jim vor Lukas' von Ruß schwarzem Gesicht, wodurch - so die Analyse der Studenten - "seine eigene Hautfarbe als angsteinflößend charakterisiert" werde.

