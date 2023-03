Warten, bangen, neu anfangen: Augsburger trans Mann erzählt vom Kampf um Operationen

Plus Robin S. ist trans. Er wurde mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren, lebt aber als Mann. Deshalb möchte er operiert werden. Doch die Kasse weigerte sich zu zahlen.

Ein paar Wochen liegt der Anruf zurück, auf den der Augsburger Robin S. seit eineinhalb Jahren wartet. Am Telefon war seine Krankenkasse. Der Weg bis zu diesem Telefonklingeln war lang und mindestens einmal hätte S. fast aufgegeben. Doch er kämpfte weiter. Für sich, aber auch gegen ein System, das er als ungerecht empfindet. Nun weiß er: Er hat gewonnen.

Robin ist heute 25 Jahre alt. Er kam mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt. Vor drei Jahren outete er sich als trans Mann. Er erzählte seiner Partnerin, seinen Kindern, die seine Partnerin mit in die Beziehung brachte, und seiner restlichen Familie und seinem Arbeitgeber, dass er ein Mann sei und in Zukunft als Mann leben werde. Er suchte sich eine Therapeutin, fand einen Endokrinologen, einen Facharzt für Hormone, und nimmt nun Testosteron. Nach und nach entsprach sein Körper immer mehr dem, was die Gesellschaft als männlich wahrnimmt. Er wurde muskulöser, kantiger, bekam Bartwuchs. Seine Stimme wurde tiefer.

Robin S. möchte, dass die Kasse seine Kosten für die Mastektomie übernimmt

Auf der Straße sprachen Fremde Robin als Mann an. In der Kita, in der er arbeitet, sagten die Kinder, er sei ein Mann. "Zu diesem Zeitpunkt habe ich mein Leben vollständig als Mann gelebt", sagt er. Nur an einer Stelle kam er damit nicht durch: bei seiner Krankenkasse. Denn Robin hat trotz der Testosteron-Behandlung nach wie vor einen weiblichen Zyklus und menstruiert. Auch der Anblick und das Gefühl seiner Brüste an seinem Körper belasten ihn. Wie sehr? Er macht ein Beispiel: Zu Hause ziehe er sich nur im Badezimmer mit geschlossener Tür um. Denn er will nicht, dass seine Partnerin und seine Kinder ihn nackt sehen. "Das Zuhause ist doch der Ort, an dem sich jeder Mensch am sichersten fühlen sollte, so wie er ist", sagt Robin. Doch selbst da fühle er sich fremd im eigenen Körper. Deshalb stritt er sich mit seiner Krankenkasse, sie sollte ihm drei Operationen bezahlen.

In einer Operation möchte er sich die Brüste abnehmen lassen – Mastektomie heißt der Eingriff. In zwei weiteren sollen ihm die Eierstöcke und die Gebärmutter entfernt werden. Insgesamt würden diese Operationen rund 8000 Euro kosten, sagt Robin. Doch die Kasse kann die Kosten übernehmen. Eigentlich. Damit sie das tut, müssen Betroffenen nachweisen, dass ihr Leidensdruck hoch genug ist. Wie schwammig diese Voraussetzung ist, hat Robin erlebt.

Vier Mal reichte er einen Antrag auf Kostenübernahme bei den Kassen ein – drei Mal wurde er abgelehnt. Über ein Jahr zog sich der Wechsel aus Antrag stellen, Ablehnung bekommen, Widerspruch einreichen... Robin sammelte Dokumente, um die Anforderungen der Kasse zu erfüllen. Er war in Therapie, reichte dazu Unterlagen ein. Sein Endokrinologe erstellte ein Gutachten, zwei weitere Psychiater verfassten Berichte über ihn. Immer wieder musste S. sein Leben ausbreiten und immer wieder reichte es der Kasse nicht. So schildert er die Situation heute. Doch am zermürbendsten war das Warten. "Ich habe auf jedes Klingeln des Telefons gewartet, auf jede E-Mail", sagt er.

Sein Antrag auf Kostenübernahme wurde drei Mal abgelehnt – beim vierten Mal bewilligt

Nach der zweiten Ablehnung wollte er aufgeben. Die Kraft ging ihm aus. "Ich war kurz davor, die Operationen selbst zu bezahlen, damit das Thema endlich erledigt ist", sagt er. Und fügt hinzu: "Das hat sich einfach falsch angefühlt. Ich habe mich gefragt: Warum haben andere Leute dieses Recht ,über mich zu entscheiden? Warum soll ich das selbst bezahlen?" Und wann ist der Leidensdruck groß genug?, fragt er sich. "Muss es immer erst zur Lebensgefährdung kommen?", fragt er. Also kämpfte er weitere, stritt, veröffentlichte ein Video für die knapp 11.000 Menschen, die ihm und seinem Account "transboy" auf Instagram folgen. Darin erzählt er sehr persönlich, wie nahe ihm die Ablehnungen gehen. Und wie es sich für ihn anfühlt, mit Brüsten zu leben.

Etwa zur gleichen Zeit erkannte das Amtsgericht an, dass Robin S. ein Mann ist. Auch offiziell heißt er nun also Herr S. "Ich glaube, das hat den Ausschlag gegeben", sagt S. Denn kurz danach rief ihn die Krankenkasse an. Und diesmal war die Nachricht positiv. Die Kosten für seinen Operationen werden übernommen. So ganz kann Robin das immer noch nicht glauben.

Das Warten hat aber vorerst noch kein Ende. Denn nun muss er noch die Termine für die Operationen bekommen. "Das kann zwischen drei und acht Monaten dauern", sagt er. Doch seit die Entscheidung gefallen ist, seit ihm klar ist, dass er sich wird operieren lassen, gehe es ihm viel besser, sagt Robin. "Ich gucke jetzt schon beim Sport in den Spiegel und sehe, was ich alles erreicht habe, und könnte weinen vor Glück", sagt er. "Wenn ich mir vorstelle, wie es mir in einem Jahr gehen wird, dann ist die Freude extrem groß. Das kann ich gar nicht richtig formulieren."