Wartung im Tunnel an der Schleifenstraße: Das erwartet Autofahrer und Anwohner

Eine Woche vor Ende der großen Ferien starten in Augsburg nochmals einige Baustellen. Betroffen ist unter anderem die Schleifenstraße. Dort kommt es ab Montag, 8. September, im Tunnel auf der Nagahama-Allee nachts zu Sperrungen. Ein Überblick über die anstehenden Maßnahmen.

Der Tunnel auf der Nagahama-Allee muss gewartet werden, die Arbeiten starten am Montag, 8. September. Im vierspurigen Tunnel wird deshalb jeweils abwechselnd zwischen 20 und 5 Uhr eine Spur in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Autofahrer müssen sich dadurch auf Behinderungen einstellen, um den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, finden die Arbeiten nachts statt. Die Maßnahme soll laut Stadt rund eine Woche dauern. Die Lärmbelästigung für Anwohner soll sich in Grenzen halten.

Ebenfalls ab Montag, 8. September, erneuert das Mobilitäts- und Tiefbauamt in der Schlettererstraße in Pferrsee im Bereich der DB-Unterführung den Fahrbahnbelag. Für die Arbeiten wird die Unterführung voll gesperrt. Nur der südliche Gehweg bleibt für Fußgänger geöffnet. Die Umleitung für den motorisierten Straßenverkehr wird laut Stadt stadteinwärts über die Holzbachstraße, Klinkerberg, Frölichstraße und stadtauswärts Frölichstraße, Gesundbrunnenstraße, Holzbachstraße eingerichtet. Der Radverkehr wird über die Pferseer Unterführung umgeleitet. Auch diese Arbeiten dauern rund eine Woche.

Bismarckviertel: In der Alpenstraße wird eine Wasserleitung saniert

In der Alpenstraße im Bismarckviertel starten am Montag, 8. September, Sanierungsarbeiten an einer Wasserleitung. Betroffen ist der Bereich zwischen Neidhart- und Stettenstraße. Die Maßnahme gliedert sich in mehrere Abschnitte: Bis Ende September ist der Kreuzungsbereich Neidhartstraße/Alpenstraße komplett für den Straßenverkehr gesperrt. Ab Anfang Oktober bis November ist dann der Bereich zwischen Neidhartstraße und Stettenstraße dicht. Der Fußverkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt, die Zufahrten zu den Grundstücken bleiben erhalten. Ende November wird der Kreuzungsbereich Alpenstraße/Stettenstraße zur Einbahnstraße Richtung Gögginger Brücke. Eine Umleitung für die andere Fahrtrichtung wird ausgeschildert. Ende Dezember sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Am Dienstag, 16. September, starten am Perlachberg Arbeiten an einer Fernwärmeleitung. Betroffen ist der Kreuzungsbereich am Metzgplatz. Die Straße Hinter der Metzg ist deshalb im Kreuzungsbereich vollgesperrt. Die Fahrbahn am Perlachberg wird eingeengt, kann aber befahren werden. Auch die Straßenbahn kann die Baustelle passieren. Der Fußverkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt. Abgeschlossen sind die Arbeiten voraussichtlich Mitte November.

Fahrradweg in den Rote-Torwall-Anlagen wird gesperrt

In der Remboldstraße (Innenstadt/Textilviertel) beginnen am 8. September Arbeiten an einer Gasleitung. Zwischen der Kreuzung Margaretenstraße und Prinzstraße entfällt deshalb in Fahrtrichtung Hochschule ein Fahrstreifen. Außerdem muss für die Bauarbeiten der im angrenzenden Park parallel verlaufende Geh- und Radweg komplett gesperrt werden. Der Radverkehr wird über die Prinzstraße und den Caritasweg umgeleitet. Der Fußverkehr kann auf die übrigen Gehwege im Park ausweichen. Diese Maßnahme dauert bis Ende Oktober. (nip/AZ)