Augsburg

vor 18 Min.

Warum am Augsburger Uniklinikum ein neues Parkhaus entsteht

Plus Das Parkhaus wird knapp 500 Plätze bieten und soll Besuchern wie Mitarbeitern der Augsburger Uniklinik offenstehen. Wie ist die Stellplatzsituation auf dem Medizin-Campus?

Von Stefan Krog

Seit Montag stehen die Absperrungen auf dem Parkplatz der Universitätsklinik: In den kommenden Monaten entsteht auf Teilen des großen Besucher- und des Mitarbeiterparkplatzes an der Stenglinstraße ein Parkhaus (wir berichteten bereits kurz). Die Zahl der Parkplätze an der Uniklinik (aktuell 2100) soll so um knapp 500 wachsen. Geplant ist ein 67 mal 60 Meter großer Bau mit vier Stockwerken (acht versetzte Halbgeschosse). Das neue Gebäude soll die Parkplatzsituation am Krankenhaus deutlich entspannen. Je nach Wochentag und Uhrzeit ist der Parkplatz aktuell nämlich so voll, dass manche Autofahrer und Autofahrerinnen ihr Fahrzeug teils unerlaubt an den Rand des Parkplatzes quetschen. Auch für die Nachbargemeinden soll die Lage so entspannter werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen